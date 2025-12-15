İngiltere’de Milyonlarca Müslüman Vatandaşlıktan Çıkarılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya
İngiltere’de yayımlanan yeni bir rapor, vatandaşlık hakkına dair süregelen tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Rapora göre, mevcut yasal yetkiler milyonlarca Britanyalıyı, özellikle Müslüman toplulukları vatandaşlıktan çıkarılma ihtimaliyle karşı karşıya bırakıyor. Bu durumun ülkede eşit yurttaşlık ilkesini zedelediği ve ciddi bir hukuki belirsizlik yarattığı vurgulanıyor.
İngiltere’de yayımlanan yeni bir rapor, vatandaşlık uygulamalarının özellikle Müslüman topluluklar açısından ciddi bir risk alanına dönüştüğünü gösterdi.
Raporda bu yetkilerin pratikte Güney Asya, Orta Doğu ve Afrika kökenli Britanyalıları orantısız biçimde etkilediği vurgulanıyor.
Araştırmaya göre geçmişte yalnızca olağanüstü durumlarda uygulanan vatandaşlıktan çıkarma yetkisi, son 20 yılda terörle mücadele yasalarıyla olağan hale geldi.
