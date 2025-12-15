onedio
İngiltere'de Milyonlarca Müslüman Vatandaşlıktan Çıkarılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

İngiltere’de Milyonlarca Müslüman Vatandaşlıktan Çıkarılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.12.2025 - 20:38

İngiltere’de yayımlanan yeni bir rapor, vatandaşlık hakkına dair süregelen tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Rapora göre, mevcut yasal yetkiler milyonlarca Britanyalıyı, özellikle Müslüman toplulukları vatandaşlıktan çıkarılma ihtimaliyle karşı karşıya bırakıyor. Bu durumun ülkede eşit yurttaşlık ilkesini zedelediği ve ciddi bir hukuki belirsizlik yarattığı vurgulanıyor.

İngiltere’de yayımlanan yeni bir rapor, vatandaşlık uygulamalarının özellikle Müslüman topluluklar açısından ciddi bir risk alanına dönüştüğünü gösterdi.

Runnymede Trust ve Reprieve tarafından hazırlanan rapora göre, İçişleri Bakanı’na tanınan geniş yetkiler nedeniyle ülke nüfusun yüzde 13'üne tekabül eden yaklaşık 9 milyon kişi vatandaşlıktan çıkarılabilecek hukuki konumda bulunuyor.

Raporda bu yetkilerin pratikte Güney Asya, Orta Doğu ve Afrika kökenli Britanyalıları orantısız biçimde etkilediği vurgulanıyor.

Özellikle Müslüman nüfusun yoğun olduğu topluluklar için vatandaşlıktan çıkarma tehdidinin artık istisnai değil, sistematik bir baskı aracına dönüştüğü ifade ediliyor. Beyaz olmayan her beş kişiden üçünün risk altında olduğu belirtilirken bu oran beyaz Britanyalılar arasında 20’de 1 seviyesinde kalıyor.

Araştırmaya göre geçmişte yalnızca olağanüstü durumlarda uygulanan vatandaşlıktan çıkarma yetkisi, son 20 yılda terörle mücadele yasalarıyla olağan hale geldi.

2010’dan bu yana 200’den fazla kişinin “kamu yararı” gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkarıldığı bunların büyük bölümünü Müslümanların oluşturduğu kaydediliyor.

Raporda ayrıca 2022’de yürürlüğe giren Vatandaşlık ve Sınırlar Yasası’yla, kişilere bildirim yapılmadan vatandaşlığın iptal edilebilmesinin önünün açıldığına dikkat çekiliyor. Kuruluşlar, bu tabloyu “ırksallaştırılmış vatandaşlık hiyerarşisi” olarak nitelendirerek, uygulamalara moratoryum getirilmesi ve iptal edilen vatandaşlıkların iade edilmesi çağrısında bulunuyor.

