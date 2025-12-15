Ucuz Diye Türkiye’de 3 Bin Sterlinlik Diş Yaptırdı, Burnu Çöktü: Kimsenin Konuşmadığı O Risk Gerçek Oldu
Daha uygun fiyatlı olduğu için Türkiye'de diş tedavisi yaptırmayı tercih eden bir kadının yaşadıkları globalde gündem oldu. Türkiye’de yapılan implant işlemi sonrası ciddi bir enfeksiyon geçiren kadın, burnunun çökmesine kadar ilerleyen ağır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.
İşte detaylar...
İngiltere’de yaşayan 41 yaşındaki Leanne Abeyance, daha uygun fiyatlı olduğu için Türkiye’de diş tedavisi yaptırma kararı aldı.
İki çocuk annesi Leanne, İngiltere’de yaklaşık 50 bin sterlin istenen tedavi için Antalya’ya geldi.
Leanne, lokal anestezi altında olmasına rağmen işlem sırasında her şeyi hissettiğini söylüyor.
Geçici dişler takıldıktan sonra İngiltere’ye dönen Leanne’in şikayetleri geçmedi.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
