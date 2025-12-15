onedio
Ucuz Diye Türkiye’de 3 Bin Sterlinlik Diş Yaptırdı, Burnu Çöktü: Kimsenin Konuşmadığı O Risk Gerçek Oldu

Ucuz Diye Türkiye’de 3 Bin Sterlinlik Diş Yaptırdı, Burnu Çöktü: Kimsenin Konuşmadığı O Risk Gerçek Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.12.2025 - 19:32

Daha uygun fiyatlı olduğu için Türkiye'de diş tedavisi yaptırmayı tercih eden bir kadının yaşadıkları globalde gündem oldu. Türkiye’de yapılan implant işlemi sonrası ciddi bir enfeksiyon geçiren kadın, burnunun çökmesine kadar ilerleyen ağır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

İşte detaylar...

İngiltere’de yaşayan 41 yaşındaki Leanne Abeyance, daha uygun fiyatlı olduğu için Türkiye’de diş tedavisi yaptırma kararı aldı.

İngiltere’de yaşayan 41 yaşındaki Leanne Abeyance, daha uygun fiyatlı olduğu için Türkiye’de diş tedavisi yaptırma kararı aldı.

Ancak bu karar, neredeyse iki yıl süren bir kabusa dönüştü. Genç kadın, yaptırdığı implantlar nedeniyle burnunun çöktüğünü ve yüz dokusunun nekroza uğradığını iddia ediyor.

İki çocuk annesi Leanne, İngiltere’de yaklaşık 50 bin sterlin istenen tedavi için Antalya’ya geldi.

İki çocuk annesi Leanne, İngiltere’de yaklaşık 50 bin sterlin istenen tedavi için Antalya’ya geldi.

Toplamda 3 bin sterlin ödeyerek sinüs kaldırma, kemik grefti ve kaplamalarının sökülüp implant yapılması işlemlerini yaptırdı. Ancak daha ilk andan itibaren işler yolunda gitmedi.

Leanne, lokal anestezi altında olmasına rağmen işlem sırasında her şeyi hissettiğini söylüyor.

Leanne, lokal anestezi altında olmasına rağmen işlem sırasında her şeyi hissettiğini söylüyor.

Kemik grefti sırasında yüzüne çekiçle vuruluyormuş gibi acı çektiğini, sinüs kaldırma esnasında ise yüzünün adeta yerinden söküldüğünü anlatıyor. İşlem sonrası günlerce ne uyuyabildi ne de yemek yiyebildi. Yüzü morluklar ve şişliklerle kaplandı.

Geçici dişler takıldıktan sonra İngiltere’ye dönen Leanne’in şikayetleri geçmedi.

Geçici dişler takıldıktan sonra İngiltere’ye dönen Leanne’in şikayetleri geçmedi.

Sinüzit teşhisi konuldu, antibiyotik verildi ama fayda etmedi. Özel bir diş hekiminde çekilen röntgen ise asıl sorunu ortaya çıkardı. İmplantlar burnunun içine, septuma kadar uzanıyordu.

İmplantlar çıkarıldı ancak enfeksiyon çok ilerlediği için hastanede ameliyat yapılamadı. Aradan geçen yaklaşık iki yılın ardından Leanne’in burnu çökmeye başladı. Doktorlar, implantların yol açtığı enfeksiyon nedeniyle burun dokusunun öldüğünü, yani nekroz geliştiğini belirtti.

