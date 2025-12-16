Coşkun Sabah Büyük Umutlarla Girdiği Yumurta Sektöründen Çekildi!

Sözcü’nün haberine göre Sabah, bir süredir içinde olduğu yumurta üretimi/ticareti işini tamamen bıraktığını söyledi. Coşkun Sabah, 2020 yılında Eskişehir’de yaklaşık 1 milyon 300 bin TL’lik yatırımla bir tavuk çiftliği kurmuş, tesiste 15 bin “yarka” cinsi tavuk bulunduğunu ve hedeflerinin günlük 15 bin, aylık 450 bin yumurta üretmek olduğunu paylaşmıştı.

O dönem yem maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek yumurta fiyatlarının yükseleceğine dair açıklamalarıyla gündem olan Coşkun Sabah için süreç planlandığı gibi yürümedi.