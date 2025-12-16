onedio
Coşkun Sabah Büyük Umutlarla Girdiği Yumurta Sektöründen Çekildi!

Ecem Dalgıçoğlu
16.12.2025 - 15:39

Coşkun Sabah’ı yıllardır şarkılarıyla, sahnedeki kendine has tavrıyla tanıyoruz. Fakat bu kez gündeme gelme nedeni müzik veya kariyeri değil.

Sözcü’nün haberine göre Sabah, bir süredir içinde olduğu yumurta üretimi/ticareti işini tamamen bıraktığını söyledi. Coşkun Sabah, 2020 yılında Eskişehir’de yaklaşık 1 milyon 300 bin TL’lik yatırımla bir tavuk çiftliği kurmuş, tesiste 15 bin “yarka” cinsi tavuk bulunduğunu ve hedeflerinin günlük 15 bin, aylık 450 bin yumurta üretmek olduğunu paylaşmıştı.

O dönem yem maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek yumurta fiyatlarının yükseleceğine dair açıklamalarıyla gündem olan Coşkun Sabah için süreç planlandığı gibi yürümedi.

Sözcü’nün haberinde yer alan ifadelerine göre Coşkun Sabah, yumurta işinin çok yorucu olduğunu, özellikle “başında olmayınca” işlerin beklenildiği kadar kolay yürümediğini anlattı.

Sabah, işi devretmeden kapattığını; çiftlikteki yaklaşık 14 bin tavuğu kesime vererek bu defteri kapattığını açıkladı. Uzaktan yönetmeye çalışmanın ve haftada birkaç gün Eskişehir’e gidip gelmenin hem yorduğunu hem de müzik işlerini aksattığını söyleyen isim 'Tavuk 19 ay yumurtlar sonra yumurtadan kesilir, yenisini almak lazım. 19 ay yumurtladı, paramızı kazandık tabii çalmalar çırpmalar gani. Yenisini almak yerine bırakmayı tercih ettim. Müzik sektörü keyifli çalışıp zarfımızı alıyoruz.' ifadelerini kullandı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
