Coşkun Sabah Büyük Umutlarla Girdiği Yumurta Sektöründen Çekildi!
Sözcü’nün haberine göre Coşkun Sabah'ın, bir süredir uğraştığı yumurta işini bıraktığı ortaya çıktı. Ünlü isim, bu kararı neden aldığını da anlattı.
Coşkun Sabah’ı yıllardır şarkılarıyla, sahnedeki kendine has tavrıyla tanıyoruz. Fakat bu kez gündeme gelme nedeni müzik veya kariyeri değil.
Sözcü’nün haberinde yer alan ifadelerine göre Coşkun Sabah, yumurta işinin çok yorucu olduğunu, özellikle “başında olmayınca” işlerin beklenildiği kadar kolay yürümediğini anlattı.
