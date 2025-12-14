Sevgili Yay, bugün Mars'ın Oğlak burcuna geçişi ile birlikte özgürleşmek isteyebilirsin. Maaşlı bir işte çalışıyorsan, kendi işini ve düzenini kurmak senin için çok daha öncelikli bir hale gelebilir. Finansal anlamda özgürleşmek, kendin için çalışmak ve kazanmak konusuna yoğunlaşabilirsin artık. Zira, bunun için yaratıcı fikirlerin ve seni zirveye taşıyacak ilham verici projelerin de olduğuna eminiz.

İşte şimdi, tüm bu yaratıcı fikirler için risk alma zamanı. Mars'tan destek alıyorken, ilerlemek düşündüğünden çok daha kolay olacaktır üstelik. Hedeflerine ulaşmak ve kendini kanıtlamak ise yıl bitmeden hızlı adımlar attığın konular haline gelebilir. Bunu yapabilirsin, önce inanmalısın. Tabii sonra da cesur olmalı ve aldığın riskler kadar kazanabileceklerini de iyi değerlendirmelisin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Mars'ın Oğlak burcuna geçişi nedeniyle, partnerinle arandaki maddi ve manevi değer uyumu ön plana çıkıyor. İlişkinde sadece eğlenceyi değil, aynı zamanda finansal güvenlik ve istikrarı da arayacaksın. Çoğu zaman hayattan macera ve eğlence talep ettiğini biliyoruz. Ancak bu kez ilişkinde ayakları yere basan dik bir duruş görmeye ihtiyaç duyacaksın. Galiba sığınacak bir liman arıyorsun! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…