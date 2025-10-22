onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
"Kırışıklıkları Belirgenleştiriyor": Uzmanlar Güneş Kremleri Hakkında Uyardı

"Kırışıklıkları Belirgenleştiriyor": Uzmanlar Güneş Kremleri Hakkında Uyardı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.10.2025 - 17:17

Markalar bize genç ve pürüzsüz bir cilt için hava nasıl olursa olsun güneş kremi (SPF) kullanmamız gerektiğini söylüyor. Peki bu ne kadar doğru? Cilt bakımı uzmanları, özellikle kuru ve soğuk kış aylarında, bazı güneş kremi formüllerinin kırışıklıkları belirginleştirebileceği konusunda uyarıyor.

Detaylar 👇

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/lifestyle...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Estetik doktorları ve uzmanlar, kimyasal güneş kremi formüllerinin pul pul dökülen ve nemsiz cildi daha da kötü gösterebileceğini belirtiyorlar.

Estetik doktorları ve uzmanlar, kimyasal güneş kremi formüllerinin pul pul dökülen ve nemsiz cildi daha da kötü gösterebileceğini belirtiyorlar.

Bu ürünler, UV ışınlarını emerek kimyasal bir reaksiyonla dağıtan maddeler içeriyor ve bu da ciltte gerginlik hissine neden olabiliyor. Intrigue Kozmetik Kliniği'nden Amish Patel, bazı kimyasal güneş kremlerinin kışın kuruyan cildin etkisini artırabileceğini ve kırışıklıkları, pul pul ve susuz kalmış cildi daha belirgin hale getirerek cildin yüzeysel olarak daha yaşlı görünmesine neden olabileceğini ifade ediyor.

Uzmanlar, SPF kullanımını tamamen bırakmanın çözüm olmadığını, ancak ürün değişikliği ve cilt bakımı rutinini adapte etmenin önemli olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, SPF kullanımını tamamen bırakmanın çözüm olmadığını, ancak ürün değişikliği ve cilt bakımı rutinini adapte etmenin önemli olduğunu belirtiyor.

Uzamların tavsiyeleri. 👇

  • Doğru SPF Formülünü Seçmek: Kimyasal güneş kremleri yerine, çinko oksit veya titanyum dioksit içeren mineral (fiziksel) kremler öneriliyor. Bu ürünler UV ışınlarını fiziksel olarak engeller ve hassas ciltlerde serbest radikal oluşumunu azaltır. Kışın mat olmayan krem veya losyon formülleri tercih edilebilir.

  • Cilt Bariyerini Güçlendirmek: Kuruluk ve nem eksikliği sorununu çözmek için daha fazla su içmek, hyaluronik asit veya gliserin içeren nemlendiriciler kullanmak ve gerekirse serum eklemek faydalı.

  • Düzenli Peeling: Ölü deri hücrelerini temizlemek için peeling, cildin daha genç ve taze görünmesini destekler.

Uzmanlar herkesin kendi cilt tipine uygun olanı seçmesinin önemli olduğunu vurguluyor.

Uzmanlar herkesin kendi cilt tipine uygun olanı seçmesinin önemli olduğunu vurguluyor.

Tüm uzmanlar, güneş hasarının hala bir numaralı erken yaşlanma nedeni olduğunu ve günlük SPF kullanımının kesinlikle pazarlık konusu olmadığını yineliyorlar. Kışın SPF kullanımında en önemli nokta, cildin nem dengesini destekleyen ve rahat hissettiren bir formül seçmek ve düzenli olarak kullanmaktır. Kısacası en iyi güneş kremi, her gün severek kullandığınız olmalı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın