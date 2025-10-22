"Kırışıklıkları Belirgenleştiriyor": Uzmanlar Güneş Kremleri Hakkında Uyardı
Markalar bize genç ve pürüzsüz bir cilt için hava nasıl olursa olsun güneş kremi (SPF) kullanmamız gerektiğini söylüyor. Peki bu ne kadar doğru? Cilt bakımı uzmanları, özellikle kuru ve soğuk kış aylarında, bazı güneş kremi formüllerinin kırışıklıkları belirginleştirebileceği konusunda uyarıyor.
Estetik doktorları ve uzmanlar, kimyasal güneş kremi formüllerinin pul pul dökülen ve nemsiz cildi daha da kötü gösterebileceğini belirtiyorlar.
Uzmanlar, SPF kullanımını tamamen bırakmanın çözüm olmadığını, ancak ürün değişikliği ve cilt bakımı rutinini adapte etmenin önemli olduğunu belirtiyor.
Uzmanlar herkesin kendi cilt tipine uygun olanı seçmesinin önemli olduğunu vurguluyor.
