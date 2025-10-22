"Kırışıklıkları Belirgenleştiriyor": Uzmanlar Güneş Kremleri Hakkında Uyardı

Bu ürünler, UV ışınlarını emerek kimyasal bir reaksiyonla dağıtan maddeler içeriyor ve bu da ciltte gerginlik hissine neden olabiliyor. Intrigue Kozmetik Kliniği'nden Amish Patel, bazı kimyasal güneş kremlerinin kışın kuruyan cildin etkisini artırabileceğini ve kırışıklıkları, pul pul ve susuz kalmış cildi daha belirgin hale getirerek cildin yüzeysel olarak daha yaşlı görünmesine neden olabileceğini ifade ediyor.