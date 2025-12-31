AKOM'dan İstanbul'a İzlanda'dan Peş Peşe Gelen Soğuk Hava Dalgası Uyarısı
Türkiye’de kış bir geldi, pir geldi. Birçok kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle okullara ara verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, İzlanda üzerinden peş peşe gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle sıcaklıkların 0 dereceye ineceği açıklandı ve vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarı yapıldı. İstanbul’da dondurucu hava, 1 Ocak 2026 Perşembe günü de etkili olacak.
Meteorolojik verilere göre bugün Türkiye genelinde 45 kentte kar yağışı etkili olacak.
AKOM'un paylaşımı 👇
