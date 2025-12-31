onedio
AKOM'dan İstanbul'a İzlanda'dan Peş Peşe Gelen Soğuk Hava Dalgası Uyarısı

AKOM'dan İstanbul'a İzlanda'dan Peş Peşe Gelen Soğuk Hava Dalgası Uyarısı

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.12.2025 - 11:14

Türkiye’de kış bir geldi, pir geldi. Birçok kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle okullara ara verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, İzlanda üzerinden peş peşe gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle sıcaklıkların 0 dereceye ineceği açıklandı ve vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarı yapıldı. İstanbul’da dondurucu hava, 1 Ocak 2026 Perşembe günü de etkili olacak.

Meteorolojik verilere göre bugün Türkiye genelinde 45 kentte kar yağışı etkili olacak.

Soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Türkiye’de, AKOM’dan İstanbul için de uyarı geldi. 

AKOM’un paylaşımında, “İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun kuzey ve iç bölgeleri, İzlanda üzerinden peş peşe gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında bulunuyor. Kuzeyin soğuk havasını bölgemize taşıyan sistem nedeniyle sıcaklıkların hafta sonuna kadar 5 derecenin altında, yer yer 0 derece civarında dondurucu seviyelere gerileyeceği; aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişlerinin görüleceği öngörülüyor” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul’da soğuk hava dalgası ve yağışların 1 Ocak 2026 Perşembe günü de etkili olacağı, 2 Ocak Cuma günü ise yağışların kenti terk edeceği bildirildi.

AKOM'un paylaşımı 👇

