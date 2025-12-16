GAİN Medya’ya Operasyon: Holding ve Şirket Yetkilileri Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Anahat holding bünyesinde bulunan GAİN Medya başta olmak üzere Anahat Holding bünyesinde bulunan şirketlere, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yasadışı bahis suç gelirlerini aktarma” soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Holding ve şirket yetkilisi üç kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Anahat Holding’e bağlı şirketlere operasyon düzenlendi.
