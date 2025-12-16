onedio
GAİN Medya’ya Operasyon: Holding ve Şirket Yetkilileri Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
16.12.2025 - 07:36 Son Güncelleme: 16.12.2025 - 07:57

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Anahat holding bünyesinde bulunan GAİN Medya başta olmak üzere Anahat Holding bünyesinde bulunan şirketlere, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yasadışı bahis suç gelirlerini aktarma” soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Holding ve şirket yetkilisi üç kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Anahat Holding’e bağlı şirketlere operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere operasyon düzenledi. Operasyon 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamaları ile yapıldı.

Jandarma ekipleri holding ve bağlı şirketlerde aramalar yaparken yetkili 3 kişi gözaltına alındı. Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Gazeteci Dilek Yaman Demir’in haberine göre; Gain Medya’ya ait tüm kuruluşlara TMSF kayyum olarak atandı.

