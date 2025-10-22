onedio
Otomotiv Devi ABD’de 1,4 Milyondan Fazla Aracını Geri Çağırma Kararı Aldı

Merve Ersoy
22.10.2025 - 15:51

Türkiye'de de en çok kullanılan araba markalarından biri olan Ford, ABD'de 1,4 milyondan fazla aracı geri çağırma kararı aldı. ABD'de otomotiv düzenleyicisi bugün yaptığı açıklamada, geri vitesteyken bozuk, aralıklı veya boş görüntüye neden olabilecek bir geri görüş kamerası sorunu nedeniyle araçların geri çağrıldığını açıkladı.

Ford, ABD'de 1 milyon 448 bin 655 aracı geri çağırıyor.

ABD'deki otomotiv düzenleyicisi yaptığı açıklamada, geri viteste bozuk, aralıklı veya boş görüntüye neden olabilecek bir geri görüş kamerası sorunu nedeniyle 1 milyon 448 bin 655 aracın geri çağrıldığını açıkladı.

Ford Markasına Ait Hangi Otomobiller Geri Çağrıldı? Ford Geri Çağrılma Hangi Modelleri Kapsıyor?

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağrılan modellerin Explorer, Escape, Mustang, bazı Lincoln, Flex ve Fiesta olduğunu belirtti.

NHTSA, Ford bayilerinin, araç sahiplerinin herhangi bir ücret ödemesine gerek kalmadan, gerekirse geri görüş kamerasını kontrol edip değiştireceğini söyledi.

