Otomotiv Devi ABD’de 1,4 Milyondan Fazla Aracını Geri Çağırma Kararı Aldı
Türkiye'de de en çok kullanılan araba markalarından biri olan Ford, ABD'de 1,4 milyondan fazla aracı geri çağırma kararı aldı. ABD'de otomotiv düzenleyicisi bugün yaptığı açıklamada, geri vitesteyken bozuk, aralıklı veya boş görüntüye neden olabilecek bir geri görüş kamerası sorunu nedeniyle araçların geri çağrıldığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ford, ABD'de 1 milyon 448 bin 655 aracı geri çağırıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ford Markasına Ait Hangi Otomobiller Geri Çağrıldı? Ford Geri Çağrılma Hangi Modelleri Kapsıyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın