Soğuk Havalarda veya Mevsim Geçişlerinde Cilt Kuruluğuna Karşı Yapabileceğin Etkili Bakım Önerileri
Mevsim geçişleri ve soğuk havalar cildimizi mahvediyor. Cildin doğal nem dengesini bozan bu durumlarda cildimizin daha çok bakıma ihtiyacı oluyor. Böyle dönemler için cildine ekstra bakım yapman gerekiyor. Peki bu dönemlerde ciltte kuruluk hissini önlemek için neler yapabilirsin?
Cildini nazik bir temizleyici ile yıkayabilirsin.
Odayı nemlendirmek için bir cihaz kullanabilirsin.
Cilt bakım ürünlerine de dikkat etmelisin elbette.
Cilt bakımını rutine oturtmalısın.
