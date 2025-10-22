onedio
Soğuk Havalarda veya Mevsim Geçişlerinde Cilt Kuruluğuna Karşı Yapabileceğin Etkili Bakım Önerileri

Meryem Hazal Çamurcu
22.10.2025 - 15:05

Mevsim geçişleri ve soğuk havalar cildimizi mahvediyor. Cildin doğal nem dengesini bozan bu durumlarda cildimizin daha çok bakıma ihtiyacı oluyor. Böyle dönemler için cildine ekstra bakım yapman gerekiyor. Peki bu dönemlerde ciltte kuruluk hissini önlemek için neler yapabilirsin?

Cildini nazik bir temizleyici ile yıkayabilirsin.

Cilt kuruluk hissinin nedenlerinden biri sert temizleyiciler kullanmak. Bu tarz temizleyiciler cildin yağ dengesini bozuyor. Sabun bazlı temizleyiciler yerine krem formdaki temizleyicileri kullanabilirsin. Bu arada temizleyicileri durularken sıcak su kullanmak da iyi değil.

Duş sürene dikkat etmelisin.

Uzun ve sıcak duşlar rahatlatıcı gelebilir ama cilt için zararlı. Çünkü sıcak duş almak, ciltteki nemi azaltıyor. O yüzden soğuk havalarda duş süreni kısa tutman cildin için çok daha iyi. Duştan sonra da vücut losyonu sürerek cildinin nemli kalmasını sağlayabilirsin.

Kışın yoğun nemlendiriciler daha iyi!

Yazın hafif losyonlar kullanıyor olabilirsin ama mevsim geçişleri ve kış için daha yoğun nemlendiricilere geçmen gerek. Nemi hapseden nemlendiriciler kış için daha uygun. Bu nemlendiricileri sabahları ve geceleri sürerek kullanman mümkün.

Odayı nemlendirmek için bir cihaz kullanabilirsin.

Kışın hava kurudukça ciltteki nem düşüyor. Bunu engellemek için odana bir nemlendirici cihaz almayı düşünebilirsin. Nemlendirici cihazlar havadaki nem oranını dengede tutuyor ve cildinin daha fazla nem kaybetmesinin önüne geçiyor.

Sadece dışarıdan nemlendirmek yetmez!

Cildimiz için sadece nemlendirici sürmenin yeterli olduğunu düşünüyoruz ama aslında bu yetmez. İçeriden de nemlendirmeye destek olmak gerek. Bunun yolu da günde en az 2 litre su içmek. Bu sayede vücudun içeriden de nemlenecek ve cildine ek bir destek olacak.

Cilt bakım ürünlerine de dikkat etmelisin elbette.

Cildin için birçok ürün kullanıyorsun. Bu ürünlerin içerikleri de önemli. İçeriği doğal olan ürünleri seçersen cildine faydası daha çok olacaktır. 

Dudakları da unutmayalım!

Dudaklar en çok kuruyan yerler ama çok ihmal ediliyorlar. En hızlı kuruyan bölgelerden olan dudaklar için özel bir bakım gerekiyor. Dudak balmı alarak gün içinde kurudukça sürebilirsin.

El bakımı da önemli!

Eller soğuk havayla en çok temas eden bölgeler. O yüzden özel bir bakıma ihtiyaçları var. Sıradan nemlendiricileri sürüp geçmek eller için yeterli olmayabilir. Gün içinde ellerini yıkadıktan sonra mutlaka nemlendirici sürmelisin. Ayrıca soğuk havalarda eldiven takmak çok iyi fikir.

Cilt bakımını rutine oturtmalısın.

Bir gün cilt bakımı yapıp iki, üç gün hiç yapmamak cildin için bir fayda sağlamaz. Az ama düzenli cilt bakımı her zaman daha faydalı olur. Çok ürün ve abartılı rutinler yerine daha yapılabilecek bir bakım rutiniyle ilerlemek çok daha mantıklı olacaktır. 

Kış bile olsa güneş kremi kullanmadan dışarı çıkma!

Güneş kremi sadece yazın kullanılmaz. Kışın da güneş kremi kullanman gerekiyor. Güneş kremi kullanarak ciltteki kuruluk hissinin ve leke görünümünün önüne geçebilirsin. Güneş koruyucudan sonra nemlendirici sürmeyi de ihmal etme sakın!

