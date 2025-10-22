Soğuk Havalarda veya Mevsim Geçişlerinde Cilt Kuruluğuna Karşı Yapabileceğin Etkili Bakım Önerileri

Cilt kuruluk hissinin nedenlerinden biri sert temizleyiciler kullanmak. Bu tarz temizleyiciler cildin yağ dengesini bozuyor. Sabun bazlı temizleyiciler yerine krem formdaki temizleyicileri kullanabilirsin. Bu arada temizleyicileri durularken sıcak su kullanmak da iyi değil.

Duş sürene dikkat etmelisin.

Uzun ve sıcak duşlar rahatlatıcı gelebilir ama cilt için zararlı. Çünkü sıcak duş almak, ciltteki nemi azaltıyor. O yüzden soğuk havalarda duş süreni kısa tutman cildin için çok daha iyi. Duştan sonra da vücut losyonu sürerek cildinin nemli kalmasını sağlayabilirsin.

Kışın yoğun nemlendiriciler daha iyi!

Yazın hafif losyonlar kullanıyor olabilirsin ama mevsim geçişleri ve kış için daha yoğun nemlendiricilere geçmen gerek. Nemi hapseden nemlendiriciler kış için daha uygun. Bu nemlendiricileri sabahları ve geceleri sürerek kullanman mümkün.