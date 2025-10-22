Aşırı Sağcı Görüşleriyle Bilinen Japonya'nın İlk Kadın Başbakanı Sanae Takaichi'nin Şaşırtan Geçmişi

Örneğin ABD Başkanı Harry S. Truman gençliğinde profesyonel piyanist olmayı hedeflemişti. İngiltere Başbakanı Edward Heath hem şarkı söylüyor hem de orkestra yönetiyordu. Batı Almanya Şansölyesi Helmut Schmidt, Mozart yorumlarıyla ünlü bir piyanistti. Bill Clinton’ın saksafon performansları ise başkan olmadan önce televizyonlarda yer almıştı. 1970’lerde rock grubu Ugly Rumours’un solisti olan Tony Blair de siyasete gitarını bırakarak adım attı.

Bu uzayıp giden listeye bir siyasetçi daha eklendi: Japonya’nın ilk kadın başbakanı olan Sanae Takaichi.