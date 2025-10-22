Aşırı Sağcı Görüşleriyle Bilinen Japonya'nın İlk Kadın Başbakanı Sanae Takaichi'nin Şaşırtan Geçmişi
Japonya parlamentosu Salı günü, aşırı muhafazakar milletvekili Sanae Takaichi'yi bir sonraki başbakan olarak seçti. Böylece Takaichi, Japonya'nın en yüksek kamu görevine gelen ilk kadın oldu. Peki kendisinin 'Demir Leydi' lakabıyla tanındığını ve bir zamanlar heavy metal davulcusu olduğunu biliyor muydunuz?
Siyaset ve müzik farklı dünyalar gibi görünse de, birçok liderin geçmişinde sahne ışıkları var.
Muhafazakar görüşleriyle bilinen ve Japonya’yı daha sağa çekmesi beklenen 64 yaşındaki lider, Birleşik Krallık’ın ilk kadın başbakanı olan Margaret Thatcher'a hayranlığıyla tanınıyor ve bu nedenle kendisine bazen "Demir Leydi" de deniyor.
