Aşırı Sağcı Görüşleriyle Bilinen Japonya'nın İlk Kadın Başbakanı Sanae Takaichi'nin Şaşırtan Geçmişi

Japonya
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.10.2025 - 14:15

Japonya parlamentosu Salı günü, aşırı muhafazakar milletvekili Sanae Takaichi'yi bir sonraki başbakan olarak seçti. Böylece Takaichi, Japonya'nın en yüksek kamu görevine gelen ilk kadın oldu. Peki kendisinin 'Demir Leydi' lakabıyla tanındığını ve bir zamanlar heavy metal davulcusu olduğunu biliyor muydunuz?

Buyurun detaylara 👇

Kaynak: Euronews

Kaynak: https://www.euronews.com/culture/2025...
Siyaset ve müzik farklı dünyalar gibi görünse de, birçok liderin geçmişinde sahne ışıkları var.

Örneğin ABD Başkanı Harry S. Truman gençliğinde profesyonel piyanist olmayı hedeflemişti. İngiltere Başbakanı Edward Heath hem şarkı söylüyor hem de orkestra yönetiyordu. Batı Almanya Şansölyesi Helmut Schmidt, Mozart yorumlarıyla ünlü bir piyanistti. Bill Clinton’ın saksafon performansları ise başkan olmadan önce televizyonlarda yer almıştı. 1970’lerde rock grubu Ugly Rumours’un solisti olan Tony Blair de siyasete gitarını bırakarak adım attı. 

Bu uzayıp giden listeye bir siyasetçi daha eklendi: Japonya’nın ilk kadın başbakanı olan Sanae Takaichi.

Muhafazakar görüşleriyle bilinen ve Japonya’yı daha sağa çekmesi beklenen 64 yaşındaki lider, Birleşik Krallık’ın ilk kadın başbakanı olan Margaret Thatcher'a hayranlığıyla tanınıyor ve bu nedenle kendisine bazen "Demir Leydi" de deniyor.

Sanae Takaichi, 4 Ekim'de Liberal Demokrat Parti'nin liderlik seçimini kazandı ve İmparator Naruhito tarafından resmi olarak başbakanlık görevine atandı. Siyasetteki bu önemli adımla birlikte, Takaichi'nin geçmişindeki heavy metal tutkusu da bir kez daha gündeme geldi. 

Takaichi, imparatorluk ailesinde yalnızca erkeklerin tahta çıkmasını savunuyor; ayrıca eşcinsel evliliğe ve evli çiftlerin farklı soyadlar kullanmasına karşı bir tutum benimsiyor. Siyaset sahnesinin bu yeni ve sert figürünün, metal müzikle dolu gençlik yıllarından bu yana geçirdiğini dönüşüm sosyal medyada çok konuşuluyor.

2016’da katıldığı bir karaoke programında Japon rock grubu X Japan’ın hit şarkısı “Rusty Nail”i söylerken görüntülenen Sanae Takaichi 👇

