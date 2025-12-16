onedio
Pazar Kahvaltısı Kabusa Dönüştü: Kahvaltı İçin Aldıkları Ekmeğin İçinden Jilet Çıktı

Ali Can YAYCILI
16.12.2025 - 08:11

Nevşehir’de bir vatandaşın kahvaltı yapmak için fırından aldığı ekmeğin içinden jilet çıktı. Yaşadıkları karşısında neye uğradığını şaşıran kişi şikayetçi olacağını söyledi.

Sabah kahvaltısı az kalsın korkunç bir ana dönüşecekti: Ekmeğinin içinden jilet çıktı!

Muhammet Boyacı isimli bir kişi sabah kahvaltısı için fırına giderek ekmek aldı. Kahvaltı sırasında Muhammet Boyacı ağzına götürdüğünde ekmeğin içerisinde bir sertlik hissetti. Ekmeği inceleyen Boyacı, ekmeğin içerisinde jilet olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. 

Kahvaltıda küçük yaşta yeğeninin de bulunduğunu ifade eden Muhammet Boyacı, kendisinin fark ettiğini ancak yeğeninin fark etmeden ekmeği ağzına götürebileceğini söyleyerek, duruma tepki gösterdi.

Kahvaltı sırasında yediği ekmekten jilet çıkan vatandaş, yaptığı açıklamalada şunları söyledi:

'Pazar sabahı ailemle beraber kahvaltı yaparken babamın fırından almış olduğu ekmeğin içerisinden jilet çıktı. Büyük bir jilet ve biz de ekmeğin büyük bölümünü yemiştik. Ben ekmeği ağzıma atmak üzereyken son anda fark ettim. Annem, babam ve 7 yaşındaki yeğenim de bu kahvaltıda vardı. Bu jilet onlardan birine de gelebilirdi. Onlar bu ekmeği fark etmeyebilirdi. Çok şükür ben fark ettim. Gerekli yerlere de şikayette bulunacağım.'

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
