Pazar Kahvaltısı Kabusa Dönüştü: Kahvaltı İçin Aldıkları Ekmeğin İçinden Jilet Çıktı
Nevşehir’de bir vatandaşın kahvaltı yapmak için fırından aldığı ekmeğin içinden jilet çıktı. Yaşadıkları karşısında neye uğradığını şaşıran kişi şikayetçi olacağını söyledi.
Sabah kahvaltısı az kalsın korkunç bir ana dönüşecekti: Ekmeğinin içinden jilet çıktı!
Kahvaltı sırasında yediği ekmekten jilet çıkan vatandaş, yaptığı açıklamalada şunları söyledi:
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
