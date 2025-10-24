onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Japonlar Neden Elektrikli Süpürge Kullanmaz?

Japonlar Neden Elektrikli Süpürge Kullanmaz?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.10.2025 - 09:39

Japonya, dünyanın teknoloji devi olarak biliniyor. Öyle ki Japonya'da gördüğümüz birçok teknolojik gelişmeyle Japonların bizden 100 yıl ilerde yaşadığını bile düşünüyoruz! Peki ülke halkının bir kısmının hala elektrikli süpürge kullanmadığını biliyor muydunuz?

Bunun sebebi ise Japonların teknolojiye mesafeli durması değil, yaşam tarzları. 

Gelin beraber detaylıca öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Japonların elektrikli süpürge tercih etmeme sebebi, yaşam tarzları ve mimari gelenekleri.

Japonların elektrikli süpürge tercih etmeme sebebi, yaşam tarzları ve mimari gelenekleri.

Her ne kadar Japonya teknolojik açıdan birçok ülkenin ilerisinde olsa da kimi noktalarda teknolojiyi kullanmayı tercih etmiyorlar. Bunlardan bir tanesi de geleneksel evlerinin temizliği. 

İzlediğiniz dizilerde, filmlerde geleneksel Japon evlerini görmüşsünüzdür. Bu evler, genellikle oldukça küçüktür ve zeminleri de 'tatami' denilen özel bir hasırla kaplıdır. Tatami yüzeyi de oldukça hassastır. Bu nedenle elektrikli süpürge bu yüzeye zarar verebilir. Japonlar da daha yumuşak ve kontrollü olan el süpürgelerini ya da toz fırçalarını tercih eder. Geleneksel olmayan evlerin çoğu da küçük ve dar olduğu için bizlerin alışık olduğu büyük elektrikli süpürgeler, Japonlar için pek de pratik değildir.

Eletkrikli süpürgelerin tercih edilmemesinin bir diğer nedeni de çok gürültülü olmaları! Japon kültüründe sessizlik, saygı ve huzurun bir parçasıdır. Özellikle apartmanlarda yaşayanlar, komşularını rahatsız etmemek için gürültüsüz araçları tercih eder. Temizlik saatleri de komşulara göre ayarlanır.

Elektrikli süpürgeler pek tercih edilmese de robot süpürgeler revaçta!

Elektrikli süpürgeler pek tercih edilmese de robot süpürgeler revaçta!

Japonya'da robot süpürgelerin git gide popülerleştiğini söylemek yanlış olmaz. Sessiz çalışan, az yer kaplayan ve pratik bir kullanım sunan robot süpürgeler Japon yaşam tarzına harika uyum sağlıyor. 

Genel olarak minimalist bir yaşam tarzını benimseyen Japon halkı, teknoloji kullanımında bile bu ilkesinden vazgeçmiyor anlayacağınız!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın