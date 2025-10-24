Japonlar Neden Elektrikli Süpürge Kullanmaz?
Japonya, dünyanın teknoloji devi olarak biliniyor. Öyle ki Japonya'da gördüğümüz birçok teknolojik gelişmeyle Japonların bizden 100 yıl ilerde yaşadığını bile düşünüyoruz! Peki ülke halkının bir kısmının hala elektrikli süpürge kullanmadığını biliyor muydunuz?
Bunun sebebi ise Japonların teknolojiye mesafeli durması değil, yaşam tarzları.
Gelin beraber detaylıca öğrenelim!
Japonların elektrikli süpürge tercih etmeme sebebi, yaşam tarzları ve mimari gelenekleri.
Elektrikli süpürgeler pek tercih edilmese de robot süpürgeler revaçta!
