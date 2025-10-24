Japonlar Neden Elektrikli Süpürge Kullanmaz?

Her ne kadar Japonya teknolojik açıdan birçok ülkenin ilerisinde olsa da kimi noktalarda teknolojiyi kullanmayı tercih etmiyorlar. Bunlardan bir tanesi de geleneksel evlerinin temizliği.

İzlediğiniz dizilerde, filmlerde geleneksel Japon evlerini görmüşsünüzdür. Bu evler, genellikle oldukça küçüktür ve zeminleri de 'tatami' denilen özel bir hasırla kaplıdır. Tatami yüzeyi de oldukça hassastır. Bu nedenle elektrikli süpürge bu yüzeye zarar verebilir. Japonlar da daha yumuşak ve kontrollü olan el süpürgelerini ya da toz fırçalarını tercih eder. Geleneksel olmayan evlerin çoğu da küçük ve dar olduğu için bizlerin alışık olduğu büyük elektrikli süpürgeler, Japonlar için pek de pratik değildir.

Eletkrikli süpürgelerin tercih edilmemesinin bir diğer nedeni de çok gürültülü olmaları! Japon kültüründe sessizlik, saygı ve huzurun bir parçasıdır. Özellikle apartmanlarda yaşayanlar, komşularını rahatsız etmemek için gürültüsüz araçları tercih eder. Temizlik saatleri de komşulara göre ayarlanır.