onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
En Titiz 4 Burç: Ufacık Toz Tanesi Bile Sinirlerini Zıplatıyor!

En Titiz 4 Burç: Ufacık Toz Tanesi Bile Sinirlerini Zıplatıyor!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.10.2025 - 15:26

Astrolojinin detaylarında kaybolmak oldukça eğlenceli olabiliyor! Kimi burçlar bazı konularda daha rahat, kimi burçlar ise her şeyin kendi kontrolünde olmasını, mükemmel olmasını istiyor. Tabii buna evlerindeki, iş yerlerindeki, arabalarındaki 'temizlik' konusu da dahil. Bazı burçlar var ki temizlik denince akan sular onlar için adeta duruyor. Hayatlarını temizlemek için saçlarını süpürge ediyorlar!

Bakalım bir toz tanesine bile tahammülü olmayan burçlar kimlermiş.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başak ve Yükselen Başak

Başak ve Yükselen Başak

Temizlik dendiğinde akla ilk gelen hiç şüphesiz Başak burçları oluyor. Detaylara fazlasıyla öenm veren Başak burçları, temizlik yapmaya başladığında saatlerce sonu gelmiyor! Düzen, hijyen, temizlik onların hayatının olmazsa olmazı. Üstelik sadece yaşadıkları alanları değil, farklı alanları da temizliyor ve temizlik yapmayınca rahat edemiyorlar. 

Bir şeyin temiz olması ise onlar için yeterli değildir. Başak burcu temizliğinde olması gerekir :)

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Yengeçlerin ev sever birer burç olduğunu biliyorsunuzdur. Temizlik, bu nedenle Yengeçlerin vazgeçilmezidir. Sıcak bir yuvanın anahtarı olan temizlik, yengeçler için son derece önemlidir. Özellikle de ev kokusuna son derece önem verir ve her zaman fresh, temiz kokuları tercih ederler!

Boğa ve Yükselen Boğa

Boğaların sadece konforlarına düşkün olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Boğalar konforu temiz bir ortamda arar. Temiz bir ortamda kendilerini daha rahat hisseder ve akıllarındaki düşüncelerden arınırlar. Para harcamaktan pek çekinmeyen Boğa burçları, evlerine de yatırım yaparlar. Pahalı temizlik ürünleri, gösterişli ev eşyaları onlara göredir!

Akrep ve Yükselen Akrep

Akrep ve Yükselen Akrep

Geldik son burcumuza: Akrepler! Akrepler, ne kadar titiz olduklarını dışarıya pek de belli etmezler. Fakat kendi alanlarına başka birinin dokunmasını istemezler. Özellikle yataklarına dışarı kıyafetiyle oturursanız, yandınız! Akreplerin kendilerine ait bir düzeni, temizlik alışkanlığı vardır ve nereye giderse onu götürür. Kimi zaman size dağınık gibi gelen alanlar, Akrepler için derli toplu olabilir :)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın