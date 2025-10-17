Yalnızlığı Seven 4 Burç: Sessizlik Onların Alanı!

Oğlak burcu için yalnızlık bir ihtiyaç gibidir. Kalabalık ortamlarda bile içsel bir mesafesi vardır. Kendi düzenini, sessizliğini ve kontrolü elinde tutmayı sever. Gürültü ve dağınık enerji Oğlak’ı hemen uzaklaştırır.

Yalnız kaldığında plan yapar, düşünür, hatta kendini yeniden inşa eder. Bu anlar ona hem güç hem de netlik kazandırır. Oğlak için yalnızlık asla boşluk değildir; aksine zihnini toparladığı bir inziva halidir.