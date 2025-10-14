Hoşlandığını Asla Belli Etmeyen 4 Burç: Kalbi Kıpır Kıpır, Dili Sus Pus!
14.10.2025 - 22:55
Aşk geldi mi bazıları hemen belli eder, bazılarıysa sır gibi saklar. Bu ikinci gruptaki burçlar, duygularını içlerinde yaşar. Kalpleri yerinden çıkacak gibi atsa bile dışarıdan taş gibi dururlar. Gözleri parladığında bile 'bir şey yok' der geçerler. Özellikle yükselen etkileri de bu burçları iyice çözülmez hale getirir.
İşte hoşlandığını asla belli etmeyen 4 burç!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oğlak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akrep
Başak
Kova
Keşfet
ile ziyaret ettiğin
tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Sana Özel Seçtiklerimiz
Yorumlar Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın