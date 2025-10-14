Hoşlandığını Asla Belli Etmeyen 4 Burç: Kalbi Kıpır Kıpır, Dili Sus Pus!

Oğlak burcu hoşlandığında bile belli etmemeyi başarır. Ciddiyeti ve kontrollü tavrı yüzünden duygularını saklar, hatta bazen kendi kendine bile itiraf etmez. Yükseleninde Başak ya da Kova varsa, bu durum iyice belirginleşir.

Duygularını göstermek yerine mantığını devreye sokar. Flört ederken soğuk davranabilir, ama iç dünyasında planlarını yapmaya başlamıştır bile. Onun ilgisini anlamak için sabırlı olmak gerekir; çünkü Oğlak ancak emin olduğunda açılır.