Sevgisini Gösteremeyen 4 Burç: Severler Ama Söylemeyi Beceremezler!

18.10.2025 - 14:33

Sevmek herkesin harcıdır ama göstermek ayrı bir mesele. Bazı burçlar duygularını içlerinde yaşar, çünkü kırılmaktan korkarlar. Hislerini kelimelere dökmek yerine davranışlarla anlatmayı tercih ederler. Sevgileri güçlüdür ama görünmez. Yanlarındayken hissedersin ama duyamazsın. 

İşte sevgisini saklayan, ama aslında en derin seven 4 burç!

Oğlak

Oğlak burcu duygularını göstermek konusunda oldukça temkinlidir. Sevse bile bunu açıkça söylemez çünkü duygularını kontrol etmeyi tercih eder. Onun sevgisi, sözlerle değil davranışlarla ortaya çıkar.

Romantik olmaktan çok, güven veren bir sevgilidir. Yanında hissettirmeden bir duvar örer ama o duvarın ardında büyük bir sadakat vardır. Sevdiğinde, bunu ilgiyle değil istikrarla gösterir. 'Ben buradayım' demesi yeterlidir.

Akrep

Akrepler duygularını gizlemede ustadır. Kalplerinde fırtınalar kopsa bile yüzlerine yansıtmazlar. Sevdiklerinde bile kontrolü kaybetmemek için mesafeli davranabilirler.

Onların sevgisi sözle değil, enerjiyle anlaşılır. Seni korumaya çalıştığında, sessizce yanında olduğunda aslında sevdiğini anlatıyordur. Akrep için sevgi bir güç göstergesi değil, sır gibidir; açmak zaman alır.

Başak

Başak burcu duygularını ifade etmede zorlanır çünkü hep 'yanlış anlaşılır mıyım?' endişesi taşır. Hislerini söze dökmek yerine küçük davranışlarla belli eder. Sevdiği kişiye yardım eder, destek olur, onun için çabalar.

Romantik sürprizler beklemek boşunadır çünkü Başak’ın sevgisi pratik yollardan gelir. O, 'seni seviyorum' demez; yerine kahveni getirir, üşüdüğünü fark eder. Bu yüzden onu tanımadan sevgisini anlamak zordur.

Kova

Kova burcu duygularını göstermekten pek hoşlanmaz. Aşırı yakınlık, duygusal açıklık onu rahatsız eder. Hislerini belli etmek yerine mantıklı bir duruş sergiler. Sevgisini belli etse bile hemen ardından uzaklaşır çünkü kontrolü kaybetmek istemez.

Kova’nın sevgisi özgürlükle karışıktır. Romantizmi değil, anlayışı tercih eder. Onu gerçekten seven biri, o soğuk gibi görünen tavırların ardında ne kadar derin bir bağlılık olduğunu fark eder.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
