Her Şeyi Dert Eden 4 Burç: Olup Biteni 50 Kez Analiz Ederler!

Her Şeyi Dert Eden 4 Burç: Olup Biteni 50 Kez Analiz Ederler!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.10.2025 - 10:22

Bazı insanlar yaşadıkları her şeyi olduğu gibi bırakabilirken, bazıları sürekli düşünür. 'Acaba yanlış mı anlaşıldım?', 'Keşke öyle demeseydim' gibi cümleler zihninde dönüp durur. Bu burçlar da tam olarak öyle! Olay bitmiştir ama onlar hala analizdedir. Sessizleşirler, içlerine kapanırlar ve bazen kendi kendilerine sinir olurlar. 

İşte her şeyi dert etme konusunda zirve yapan 4 burç!

Başak

Başak burcu analiz yeteneğiyle bilinir ama bu özellik bazen kendini yormasına neden olur. En küçük detayı bile büyütür, bir cümleyi bile günlerce düşünür. 'Acaba yanlış mı yaptım?' sorusu kafasında dönüp durur.

Bu kadar düşünmek onu yıpratır ama durduramaz. Her şeyi mükemmel yapmak ister, bu da en ufak hatayı bile büyük bir meseleye dönüştürür. Başak’ın dertleri genellikle sessizdir ama zihninde tam bir kaos yaşanır.

Yengeç

Yengeç burcu duygusal yapısı gereği her şeyi kalbine alır. Birinin söyledikleri ya da tavrı günlerce içinde yankılanabilir. Dert ettiğinde içine kapanır, kimseye belli etmeden kendi kendine üzülür.

Olay ne kadar küçük olursa olsun, Yengeç için anlamı büyüktür. Sevdiği biriyle yaşadığı en ufak gerginlik bile moralini bozar. Affetse bile unutamaz çünkü Yengeç’in kalbi affeder ama hafızası asla unutmaz.

Balık

Balık burcu, duygusal zekasıyla çevresindekileri kolayca anlar ama bu da fazla yük almasına neden olur. Her şeyi kişisel algılar, başkasının mutsuzluğu bile onun ruh hâlini etkiler.

Bir şey ters gittiğinde hemen kendini suçlar. 'Belki ben yanlış yaptım' diye düşünür ve bu döngüden çıkması zaman alır. Balık’ın dert etmesi dramatik değil, içsel bir sessizlikle olur. Ama o sessizlikte binlerce düşünce dolaşır.

Terazi

Terazi burcu denge arayışındadır ama huzursuzluk olduğunda ilk kendiyle hesaplaşır. Biriyle yaşadığı bir tartışma ya da basit bir yanlış anlaşılma günlerce aklından çıkmaz.

Düşünmeyi bırakmak ister ama sürekli 'Keşke şöyle deseydim' noktasına döner. Terazi dışarıdan sakin görünür ama kafasında kararsızlık ve pişmanlıkla savaşır. Bir şeyleri dert etmeyi bırakması için önce huzuru yeniden bulması gerekir.

