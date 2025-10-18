Her Şeyi Dert Eden 4 Burç: Olup Biteni 50 Kez Analiz Ederler!

Başak burcu analiz yeteneğiyle bilinir ama bu özellik bazen kendini yormasına neden olur. En küçük detayı bile büyütür, bir cümleyi bile günlerce düşünür. 'Acaba yanlış mı yaptım?' sorusu kafasında dönüp durur.

Bu kadar düşünmek onu yıpratır ama durduramaz. Her şeyi mükemmel yapmak ister, bu da en ufak hatayı bile büyük bir meseleye dönüştürür. Başak’ın dertleri genellikle sessizdir ama zihninde tam bir kaos yaşanır.