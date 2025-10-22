Emekli Olanların Yerleştiği Sakin ve Ucuz 3 Şehir Belli Oldu!
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/emekli-olan-...
Sizin emeklilik hayaliniz de sakin ve sessiz bir yaşam sürmek mi? Tabii öncelikle bu kriterleri karşılayan bir şehir seçmeniz gerekiyor! Ülkemizde sessizliğin, sakinliğin ve doğanın tadını çıkarmak isteyen emeklilerin en çok tercih ettiği yerler belli oldu.
Bu şehirler hem uygun yaşam maliyetleriyle hem de yüksek yaşam kaliteleriyle dikkat çekiyor.
Kaynak: Sözcü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emekliler, rahat ve bir o kadar da ekonomik şehirleri tercih ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte emeklilerin tercih ettiği 3 şehir!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın