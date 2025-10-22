Emekli Olanların Yerleştiği Sakin ve Ucuz 3 Şehir Belli Oldu!

Genellikle öğrenci kenti olarak bilinse de Eskişehir emekliler için de yüksek bir yaşam standardı sunuyor. Hem büyük şehirlere olan yakınlığı hem de gelişmişlik düzeyi, Eskişehir'i birinci tercih sebebi yapıyor. Düzenli, sessiz ve sakin bir şehir olan Eskişehir, pek çok kişi tarafından tercih ediliyor.

Termal kaplıcalar, yürüyüş yolları, İstanbul'a olan yakınlık...Yalova, düşük nüfus yoğunluğu ve temiz çevresiyle hem şehirden kopmak istemeyen hem de sakin bir hayat sürmek isteyen emeklilerin tercihi oluyor.

Emeklilik hayatını Ege'de geçirmek isteyenlerin tercihi ise Aydın oluyor. Kuşadası ve Didim gibi turistik beldelere yakınlığı Aydın'ı öne çıkarırken şehir merkezinin sakinliği de dikkatlerden kaçmıyor. Sıcak havası ve sakin yapısıyla Aydın aynı zamanda uygun fiyatlı bir yaşam fırsatı sunuyor.