onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Emekli Olanların Yerleştiği Sakin ve Ucuz 3 Şehir Belli Oldu!

Emekli Olanların Yerleştiği Sakin ve Ucuz 3 Şehir Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.10.2025 - 23:30

Sizin emeklilik hayaliniz de sakin ve sessiz bir yaşam sürmek mi? Tabii öncelikle bu kriterleri karşılayan bir şehir seçmeniz gerekiyor! Ülkemizde sessizliğin, sakinliğin ve doğanın tadını çıkarmak isteyen emeklilerin en çok tercih ettiği yerler belli oldu. 

Bu şehirler hem uygun yaşam maliyetleriyle hem de yüksek yaşam kaliteleriyle dikkat çekiyor.

Kaynak: Sözcü

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/emekli-olan-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emekliler, rahat ve bir o kadar da ekonomik şehirleri tercih ediyor.

Emekliler, rahat ve bir o kadar da ekonomik şehirleri tercih ediyor.

Türkiye'nin en yaşanabilir yerleri de emeklilere göre farklılık gösteriyor. 'Sakin bir Ege kasabası' her zamana hayallerde olsa da hem yaz aylarında aşırı artan nüfus hem de yaşam maliyetinin yüksek olması, emekli olanları farklı alternatiflere yönlendiriyor. Konut kiralarının düşük olduğu, sağlık hizmetlerine erişimin kolay olduğu ve sakin olan şehirler genellikle tercih sebebi oluyor.

İşte emeklilerin tercih ettiği 3 şehir!

İşte emeklilerin tercih ettiği 3 şehir!

Eskişehir

Genellikle öğrenci kenti olarak bilinse de Eskişehir emekliler için de yüksek bir yaşam standardı sunuyor. Hem büyük şehirlere olan yakınlığı hem de gelişmişlik düzeyi, Eskişehir'i birinci tercih sebebi yapıyor. Düzenli, sessiz ve sakin bir şehir olan Eskişehir, pek çok kişi tarafından tercih ediliyor.

Yalova

Termal kaplıcalar, yürüyüş yolları, İstanbul'a olan yakınlık...Yalova, düşük nüfus yoğunluğu ve temiz çevresiyle hem şehirden kopmak istemeyen hem de sakin bir hayat sürmek isteyen emeklilerin tercihi oluyor.

Aydın

Emeklilik hayatını Ege'de geçirmek isteyenlerin tercihi ise Aydın oluyor. Kuşadası ve Didim gibi turistik beldelere yakınlığı Aydın'ı öne çıkarırken şehir merkezinin sakinliği de dikkatlerden kaçmıyor. Sıcak havası ve sakin yapısıyla Aydın aynı zamanda uygun fiyatlı bir yaşam fırsatı sunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın