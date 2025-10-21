onedio
Fransa’da Müze Soygununun Maliyeti Ortaya Çıktı: Hırsızlar Çaldıklarını Nasıl Elden Çıkaracak?

Fransa’da Müze Soygununun Maliyeti Ortaya Çıktı: Hırsızlar Çaldıklarını Nasıl Elden Çıkaracak?

Fransa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.10.2025 - 22:15

Fransa’daki dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde yaşanan film gibi soygunun detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. 19 Ekim’de düzenlenen soygunda dokuz kraliyet mücevheri çalınmıştı. Paris Savcısı Laure Beccuau, müze küratörünün çalınan tarihin eserlerin değerini 88 milyon euro olarak belirlendiğini söyledi. Sanat suçları soruşturmacısı Arthur Brand ise çalınanların bu haliyle satılamayacağını ifade etti.

Louvre Müzesi’nde filmleri aratmayan soygun gündüz gözüyle gerçekleşmişti.

Louvre Müzesi’nde filmleri aratmayan soygun gündüz gözüyle gerçekleşmişti.

Yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği ve her gün binlerce kişiyi ağırlayan Louvre Müzesi’ne pazar sabahı giren hırsızlar, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden toplam 9 parça eseri çalmıştı. Hırsızlar kaçarken 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait taçı düşürmüş taç daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. 

Sadece 7 dakika süren soygunda çalınanlar şunlar;

  • 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Euigenie'ye ait bir taç ve broş

  • İmparator Marie Louise'e ait zümrüt bir kolye ve bir çift küpe

  • Kraliçe Marie-Amelie ve Kraliçe Hortense'e ait safir setten bir taç, kolye tek bir küpe

  • Röliker isimli bir broş

Çalınanan eserlerin değeri 88 milyon euro.

Çalınanan eserlerin değeri 88 milyon euro.

Paris Savcısı Laure Beccuau, RTL kanalında katıldığı programda, 4 hırsızın 8 tarihi eseri çalmayı başardığı soyguna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Müze küratörünün, hırsızlar tarafından çalınan eserlerin değerinin 88 milyon euro olarak tahmin ettiğini belirten Savcı Beccuau, bu rakamın oldukça yüksek olduğunu ancak maddi zararın eserlerin tarihi değeriyle kıyaslanamayacağını söyledi.

Hırsızlılar tarihi eserleri ne yapacak?

Hırsızlılar tarihi eserleri ne yapacak?

BBC Türkçe’de yer alan habere göre hırsızların çaldıkları eserleri bu haliyle satmasız çok zor. 

Hollandalı sanat suçları soruşturmacısı Arthur Brand, “Yani parçalamaları, altını, gümüşü eritmeleri, elmasları almaları gerek. Elmasları ayrı satarsanız, kimse bu soygundan olduklarını bilemez. Altını eritirseniz, bu yeni yüzüklerin, evlilik yüzüklerinin Napolyon'un mücevherlerinden geldiğini kimse bilemez. Muhtemelen böyle yapacaklardır.' ifadelerini kullandı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
