Fransa’da Müze Soygununun Maliyeti Ortaya Çıktı: Hırsızlar Çaldıklarını Nasıl Elden Çıkaracak?
Fransa’daki dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde yaşanan film gibi soygunun detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. 19 Ekim’de düzenlenen soygunda dokuz kraliyet mücevheri çalınmıştı. Paris Savcısı Laure Beccuau, müze küratörünün çalınan tarihin eserlerin değerini 88 milyon euro olarak belirlendiğini söyledi. Sanat suçları soruşturmacısı Arthur Brand ise çalınanların bu haliyle satılamayacağını ifade etti.
Louvre Müzesi’nde filmleri aratmayan soygun gündüz gözüyle gerçekleşmişti.
Çalınanan eserlerin değeri 88 milyon euro.
Hırsızlılar tarihi eserleri ne yapacak?
