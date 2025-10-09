onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Mona Lisa 1911'de Louvre Müzesi’nden Kim Tarafından Çalındı?

Mona Lisa 1911'de Louvre Müzesi’nden Kim Tarafından Çalındı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.10.2025 - 22:28

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 9 Ekim 2025 Perşembe akşamı sanat tarihine uzanan bir soruyla dikkat çekti. Yarışmacıya yöneltilen “Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri Mona Lisa, 1911'de Louvre Müzesi'nden kim tarafından çalınmıştır?” sorusu kısa sürede gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri "Mona Lisa", 1991'de Louvre Müzesi'nden kim tarafından çalınmıştır?

Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri "Mona Lisa", 1991'de Louvre Müzesi'nden kim tarafından çalınmıştır?

A- Pablo Picasso

B- Leonardo da Vinci

C- Eski bir müze çalışanı

D- 'Mona Lisa'nın torunu

Cevap C, yani eski bir müze çalışanı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın