Mona Lisa 1911'de Louvre Müzesi’nden Kim Tarafından Çalındı?
ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 9 Ekim 2025 Perşembe akşamı sanat tarihine uzanan bir soruyla dikkat çekti. Yarışmacıya yöneltilen “Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri Mona Lisa, 1911'de Louvre Müzesi'nden kim tarafından çalınmıştır?” sorusu kısa sürede gündem oldu.
Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri "Mona Lisa", 1991'de Louvre Müzesi'nden kim tarafından çalınmıştır?
