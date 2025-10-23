Merdiven Dayayıp Çıkmışlardı: Louvre Müzesi'ni Soyan Hırsızların Kaçış Anlarının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde, dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Louvre’da film sahnelerini aratmayan bir soygun yaşandı. Dört hırsız, müze binasının dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanarak içeri girmeyi başardı. Bir pencereyi kırıp Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği ünlü Apollo Galerisi’ne giren hırsızlar, dakikalar içinde ortadan kayboldu. Olayın ardından yapılan incelemelerde, yaklaşık 88 milyon euro değerinde eser ve mücevherin kaybolduğu açıklandı. Soygun, hem Fransa’da hem de sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Soyguncuların müzeye merdiven dayayarak tırmandığı öğrenilmişti bildiğiniz üzere. Sadece dakikalar içinde soygunu gerçekleştiren hırsızların kaçış anlarının görüntüleri ortaya çıktı.