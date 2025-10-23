onedio
Merdiven Dayayıp Çıkmışlardı: Louvre Müzesi'ni Soyan Hırsızların Kaçış Anlarının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
23.10.2025 - 11:53

Geçtiğimiz günlerde, dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Louvre’da film sahnelerini aratmayan bir soygun yaşandı. Dört hırsız, müze binasının dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanarak içeri girmeyi başardı. Bir pencereyi kırıp Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği ünlü Apollo Galerisi’ne giren hırsızlar, dakikalar içinde ortadan kayboldu. Olayın ardından yapılan incelemelerde, yaklaşık 88 milyon euro değerinde eser ve mücevherin kaybolduğu açıklandı. Soygun, hem Fransa’da hem de sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Soyguncuların müzeye merdiven dayayarak tırmandığı öğrenilmişti bildiğiniz üzere. Sadece dakikalar içinde soygunu gerçekleştiren hırsızların kaçış anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Soygun 7 dakika sürmüş.

Hırsızlar, yalnızca yedi dakika süren soygunda dokuz değerli eseri müzeden çıkarabildi. Kaçış sırasında, İmparatoriçe Eugénie’ye ait tacı ise düşürdüler ve taç zarar gördü. Soygunun ardından yapılan açıklamada, çalınan mücevherlerin toplam değerinin yaklaşık 88 milyon euro olduğu belirtildi. Paris Savcısı Laure Beccuau, hırsızların bu miktarı yalnızca eserleri sağlam satabilirlerse elde edebileceğini, mücevherlerin eritilmesi durumunda değerlerinin büyük ölçüde düşeceğini söyledi. Ayrıca müzedeki parmak izlerinin de incelendiğini belirtti.

