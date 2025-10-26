onedio
Durumu Kritik: Fatih Ürek Hakkında Korkutan Vefat İddiası Sonrası Hastaneden En Net Açıklama Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.10.2025 - 11:32

Fatih Ürek'in son durumu sıkça merak ediliyor. Son olarak geçtiğimiz saatlerde hakkında 'öldü' iddiaları ortaya atılmıştı. Hatta yakınlarının apar topar hastaneye çağrıldığı öne sürülmüştü. Kız kardeşleri iddiaları yalanlayarak, 'Yaşıyor' derken bu kez Ürek'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi.

Buyrun detaylara...

Kaynak: İHA

Fatih Ürek'in sağlık durumu kritik seyrediyor.

Fatih Ürek'in sağlık durumu kritik seyrediyor.

15 Ekim tarihinde evinde geçirdiği kalp krizinin akabinde ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan ve o günden bu güne yoğun bakımda tedavisine devam edilen Fatih Ürek hakkında sosyal medyada bazı iddialar ortaya atılmıştı.

Önce durumunun kötüye gittiği, bu nedenle de yakınlarının hastaneye çağırıldığı öne sürülmüştü. Ardından da öldüğü konuşulmaya başlanmıştı. Ancak kız kardeşleri bu iddiaları yalanlayarak, 'Ölüm haberleri yanlış.' demişti.

Kardeşlerinin açıklamasının tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Bu kez hastaneden açıklama geldi!

Açıklamada Fatih Ürek'in durumunun kritik olduğu belirtilerek, 'Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir' ifadeleri kullanıldı.

