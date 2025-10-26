Durumu Kritik: Fatih Ürek Hakkında Korkutan Vefat İddiası Sonrası Hastaneden En Net Açıklama Geldi!
Fatih Ürek'in son durumu sıkça merak ediliyor. Son olarak geçtiğimiz saatlerde hakkında 'öldü' iddiaları ortaya atılmıştı. Hatta yakınlarının apar topar hastaneye çağrıldığı öne sürülmüştü. Kız kardeşleri iddiaları yalanlayarak, 'Yaşıyor' derken bu kez Ürek'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi.
Kaynak: İHA
Fatih Ürek'in sağlık durumu kritik seyrediyor.
Bu kez hastaneden açıklama geldi!
