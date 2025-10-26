onedio
Oyunculuğu Bırakıp Evlenen Gamze Özçelik, Avustralyalı Aktör Eşi Reshad Strik ile Fotoğrafını Paylaştı!

Gülistan Başköy
26.10.2025 - 10:55

Ani bir kararla oyunculuğu bırakarak Umuda Koşanlar Derneği ile kendini insanlara yardıma adayan Gamze Özçelik geçtiğimiz yıl sürpriz bir kararla Avustralyalı aktör Reshad Strik ile dünyaevine girmişti. Özçelik, son olarak katıldıkları bir davetten eşiyle fotoğraf paylaştı. 

İşte o paylaşım...

Serseri, Savcının Karısı, Arka Sokaklar gibi birçok dizide rol alan Gamze Özçelik'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Özellikle de Arka Sokaklar dizisi ile epey hayran kitlesi edinmişti. Kariyerinin en başarılı yıllarını geçirirken aniden bambaşka bir hayat sürmeye başlayan Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak yardıma muhtaç insanlara koşmaya başladı. Geçtiğimiz yıl da oyuncu Reshad Strik ile evlenmişti.

Gamze Özçelik, zaman zaman sosyal medya hesabından eşiyle karelerini paylaşıyor.

Şimdilerde mutlu evliliğiyle adından söz ettiren eski oyuncu, son olarak eşiyle yeni bir paylaşım yaptı. Birlikte davete katılan çiftin uyumu sosyal medyada gündem oldu. Peki siz nasıl buldunuz? ❤️ 🧿

