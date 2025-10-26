Oyunculuğu Bırakıp Evlenen Gamze Özçelik, Avustralyalı Aktör Eşi Reshad Strik ile Fotoğrafını Paylaştı!
Ani bir kararla oyunculuğu bırakarak Umuda Koşanlar Derneği ile kendini insanlara yardıma adayan Gamze Özçelik geçtiğimiz yıl sürpriz bir kararla Avustralyalı aktör Reshad Strik ile dünyaevine girmişti. Özçelik, son olarak katıldıkları bir davetten eşiyle fotoğraf paylaştı.
İşte o paylaşım...
Serseri, Savcının Karısı, Arka Sokaklar gibi birçok dizide rol alan Gamze Özçelik'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
Gamze Özçelik, zaman zaman sosyal medya hesabından eşiyle karelerini paylaşıyor.
