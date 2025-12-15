onedio
Yılbaşının Vazgeçilmezlerinden Hindinin Satış Fiyatı Belli Oldu

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
16.12.2025 - 00:06

Yeni yıla sayılı günler kala, yılbaşı akşamı kurulacak sofraların vazgeçilmezlerinden olan hindi fiyatları da merak ediliyordu. Hindi yetiştiricisi Tibet Bahar, 4 ila 6 kilo arasında olan hindilerin 800 ila 1000 lira arasında satışa sunulduğunu söyledi.

Türkiye’de yalnızca yılbaşı gecelerinde büyük rağbet gören hindilerin bu yılki fiyatları belli oldu

Türkiye'nin önemli beyaz et üreticilerinden, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikası ve çeşitli ilçelerde çiftlikleri bulunan firmanın yönetim kurulu üyesi Tibet Bahar, yılbaşı akşamı için Türkiye geneline yaklaşık 40 bin hindi sevkiyatı yaptıklarını belirtti.

Hindinin Avrupa ve Amerika'da çok yaygın tüketildiğini, Türkiye'de ise 1980'lerden bu yana artış gösterdiğini ancak hâlâ “yılbaşı eti” olarak görüldüğünü dile getiren Bahar, “Hindi eti Avrupa ve Amerika gibi bölgelerde yılın 12 ayında tüketilen bir ürün. Bu ülkelerde geleneksel olarak her zaman tüketilen hindi, maalesef Türkiye'de sadece yılbaşı ürünüymüş gibi ilgi görüyor. Türkiye'de bu eti yalnızca yılbaşı ürünü olarak değil, yıl boyu tüketilebilecek bir ürün olarak tanıtmak istiyoruz” dedi.

Hindi fiyatları ne kadar?

Yılbaşı dönemi hindilerinin büyüme süreçlerine ilişkin planlamaların yaklaşık bir yıl önceden yapıldığını belirten Tibet Bahar, “Hindi dediğimiz hayvanın dişisi için ideal ağırlık 10 kilo, erkeği için ise 20 kilo civarında. Ancak bu ev tüketicisi için uygun olmadığı için genelde daha erken alınarak 4 ile 6 kilo arasında tüketime sunuluyor. Fiyatlarda bu yıl artış yaşanmadı. Hindiler 800-1000 TL arasında satışa sunuluyor” diye konuştu.

