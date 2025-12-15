Yılbaşının Vazgeçilmezlerinden Hindinin Satış Fiyatı Belli Oldu
Yeni yıla sayılı günler kala, yılbaşı akşamı kurulacak sofraların vazgeçilmezlerinden olan hindi fiyatları da merak ediliyordu. Hindi yetiştiricisi Tibet Bahar, 4 ila 6 kilo arasında olan hindilerin 800 ila 1000 lira arasında satışa sunulduğunu söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de yalnızca yılbaşı gecelerinde büyük rağbet gören hindilerin bu yılki fiyatları belli oldu
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın