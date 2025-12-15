onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Milyonlarca Emeklinin Beklediği Zam: İsa Karakaş, Hükümetin Emekli Maaşı Planını Anlattı

Milyonlarca Emeklinin Beklediği Zam: İsa Karakaş, Hükümetin Emekli Maaşı Planını Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.12.2025 - 14:38

Milyonlarca emekli, yeni yılda maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. 'Emekli maaşı ne kadar olacak?' sorusu, arama motorlarında vatandaşlar tarafından sorgulanırken, 2026 zammına dair tablo yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Altı aylık enflasyon farkına göre zam alan emeklilerin maaş zammı büyük oranda netleşti. Peki, emekli aylıklarına iyileştirme yapılacak mı? SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde hükümetin emekli maaş planını anlattı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı ne kadar olacak?

İsa Karakaş, 2026 emekli maaş zammına dair hesaplama yaptı. Emeklilerin en son Temmuz 2025’te zam aldığını hatırlatan Karakaş, beş aylık enflasyon verilerinin belli olduğunu; bir tek aralık enflasyon verisinin kaldığını dile getirdi. 

Karakaş, maaşların son altı aylık TÜFE’ye göre otomatik olarak artılacağına değindi. Verilere göre 2025 sonu enflasyonun yüzde 32’yi geçmeyeceğini öngören Karakaş, emeklilerin beş aylık verilere göre yüzde 11.21 zammı garantilediğini belirtti. 

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Şu an da en düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL olduğunu belirten Karakaş, 5 aylık zamla en düşük emekli maaşının 18 bin 942 liraya yükseleceğini vurguladı. 

Bir diğer örneğe göre 35 bin 300 lira maaş alan emekli 2026’da 39 610 TL aylığı garantilemiş oldu.

İsa Karakaş, hükümetin emekli maaşı planını anlattı.

İsa Karakaş, hükümetin emekli maaşı planını anlattı.

Hükümetin emekli maaşlarında iyileştirme yapıp yapmayacağı merak konusu. Maaşlarının iyileştirilmesini talep eden emeklilere İsa Karakaş'tan kötü haber geldi. Karakaş, 'Refah payı olmadan bile 5 aylık enflasyona göre kesinleşen örnekler bu! Ama Ankara'dan sızan: Ekstra iyileştirme sinyali yok' ifadelerini kullandı. 

'Kulislerde seyyanen zam izi yok' diyen Karakaş, sözlerini 'Refah payı için de şu an olumlu işaret ulaşmadı' diyerek sonlandırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın