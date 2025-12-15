Milyonlarca Emeklinin Beklediği Zam: İsa Karakaş, Hükümetin Emekli Maaşı Planını Anlattı

İsa Karakaş, 2026 emekli maaş zammına dair hesaplama yaptı. Emeklilerin en son Temmuz 2025’te zam aldığını hatırlatan Karakaş, beş aylık enflasyon verilerinin belli olduğunu; bir tek aralık enflasyon verisinin kaldığını dile getirdi.

Karakaş, maaşların son altı aylık TÜFE’ye göre otomatik olarak artılacağına değindi. Verilere göre 2025 sonu enflasyonun yüzde 32’yi geçmeyeceğini öngören Karakaş, emeklilerin beş aylık verilere göre yüzde 11.21 zammı garantilediğini belirtti.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Şu an da en düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL olduğunu belirten Karakaş, 5 aylık zamla en düşük emekli maaşının 18 bin 942 liraya yükseleceğini vurguladı.

Bir diğer örneğe göre 35 bin 300 lira maaş alan emekli 2026’da 39 610 TL aylığı garantilemiş oldu.