Eski Milletvekili Ankara’da Asgari Ücret İçin Konuşulan Rakamı Açıkladı

2026 asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. 2025 yılı için yüzde 30 zam yapılan asgari ücret 22 bin 104 TL'ye yükseltilmişti. Yeni yıl için ise asgari ücrete zam oranı araştırılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 18 Aralık'ta ikinci toplantısını gerçekleştirecek. 31 Aralık tarihine kadar yeni asgari ücret belli olacak.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Uzmanlar, 22 bin 104 TL olan asgari ücrete minimum yüzde 20 maksimum yüzde 25 zam yapılacağını tahmin ediyor.