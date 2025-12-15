Eski Milletvekili Ankara’da Asgari Ücret İçin Konuşulan Rakamı Açıkladı
Asgari ücretin ne kadar olacağı Aralık ayının sonunda belli olacak. Yeni asgari ücretin belirlenmesine kısa süre kalırken 2026 zammının nasıl olacağı merak ediliyor. 'Asgari ücret ne kadar olacak 2026?' sorusunun yanıtı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak oranla ortaya çıkacak. Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, TGRT Haber'de Taksim Meydanı programında 'Ankara'dan edindiğim izlenim' sözleriyle asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı.
Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Eski milletvekili Ankara’da asgari ücret için konuşulan rakamı açıkladı.
Barış Yarkadaş'ın açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
