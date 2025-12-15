onedio
Eski Milletvekili Ankara'da Asgari Ücret İçin Konuşulan Rakamı Açıkladı

Eski Milletvekili Ankara’da Asgari Ücret İçin Konuşulan Rakamı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.12.2025 - 11:38

Asgari ücretin ne kadar olacağı Aralık ayının sonunda belli olacak. Yeni asgari ücretin belirlenmesine kısa süre kalırken 2026 zammının nasıl olacağı merak ediliyor. 'Asgari ücret ne kadar olacak 2026?' sorusunun yanıtı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak oranla ortaya çıkacak. Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, TGRT Haber'de Taksim Meydanı programında 'Ankara'dan edindiğim izlenim' sözleriyle asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı. 

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

2026 asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. 2025 yılı için yüzde 30 zam yapılan asgari ücret 22 bin 104 TL'ye yükseltilmişti. Yeni yıl için ise asgari ücrete zam oranı araştırılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 18 Aralık'ta ikinci toplantısını gerçekleştirecek. 31 Aralık tarihine kadar yeni asgari ücret belli olacak. 

Asgari ücret ne kadar olacak?

Uzmanlar, 22 bin 104 TL olan asgari ücrete minimum yüzde 20 maksimum yüzde 25 zam yapılacağını tahmin ediyor.

Eski milletvekili Ankara'da asgari ücret için konuşulan rakamı açıkladı.

Eski milletvekili Ankara’da asgari ücret için konuşulan rakamı açıkladı.

Barış Yarkadaş, TÜRK-İŞ’in asgari ücret talebinin yaklaşık 40 bin TL olduğunu belirtti. 'Ankara'da edindiğim izlenim' diyerek asgari ücrete dair rakam veren Yarkadaş, 'Ankara’dan edindiğim izlenim asgari ücretin 27 bin 100 TL olacağı yönünde. Benim edindiğim izlenim o. Yeni asgari ücretin 27 bin 100 TL olacağı söyleniyor' dedi.

Barış Yarkadaş'ın açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
