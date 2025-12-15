CarrefourSA Satılıyor mu? Türkiye'nin Devi İçin Son Kararı Sabancı Holding Açıkladı
Türkiye'de 1200'den fazla mağazası bulunan süpermarket devi CarrefourSA ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Gündem olan iddiaya göre CarrefourSA satılacak. Ancak iddialar konuşulurken Sabancı Holding'ten açıklama geldi. Sabancı Holding tarafından yapılan açıklamada satışın söz konusu olmadığı belirtildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CarrefourSA satılıyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"İddialar gerçeği yansıtmıyor. CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına dair karar bulunmuyor."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın