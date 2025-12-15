onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
CarrefourSA Satılıyor mu? Türkiye'nin Devi İçin Son Kararı Sabancı Holding Açıkladı

CarrefourSA Satılıyor mu? Türkiye'nin Devi İçin Son Kararı Sabancı Holding Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.12.2025 - 10:49

Türkiye'de 1200'den fazla mağazası bulunan süpermarket devi CarrefourSA ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Gündem olan iddiaya göre CarrefourSA satılacak. Ancak iddialar konuşulurken Sabancı Holding'ten açıklama geldi. Sabancı Holding tarafından yapılan açıklamada satışın söz konusu olmadığı belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CarrefourSA satılıyor mu?

CarrefourSA satılıyor mu?

Türkiye'de yıllardır faaliyet gösteren ve 1200'ü aşkın şubesi bulunan CarrefourSA'nın satılacağı ileri sürüldü. İddialara göre CarrefourSA, süpermarket ve hipermarket ağını A101 ve Anpagross’a devredecek. Söz konusu iddialar gündem olurken Sabancı Holding'ten açıklama geldi. Yapılan açıklamada iddialar yalanlandı.

İddialara bu içeriğimizde yer vermiştik:

"İddialar gerçeği yansıtmıyor. CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına dair karar bulunmuyor."

"İddialar gerçeği yansıtmıyor. CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına dair karar bulunmuyor."

Holding'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Çeşitli basın yayın organları, internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ('CarrefourSA') paylarının satışı ve/veya şirketin faaliyetlerinin farklı şekillerde yapılandırılmasına ilişkin olarak çeşitli haber ve yorumlar yer almıştır.

Sabancı Holding olarak, iştiraklerin sermaye verimliliğini, portföy getirisini ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan, uzun vadeli değer yaratmaya odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz. Bu çerçevede, portföyümüzdeki şirketler için 'büyütme', 'dönüştürme', 'operasyonel ve finansal performansını iyileştirme' ve/veya 'çıkış dahil tüm stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi' düzenli olarak ele alınmaktadır.

İlgili mecralarda yer alan CarrefourSA faaliyetlerinin bölünmesi ya da mağaza grupları bazında satışına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmadığı gibi Şirketimizin CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına dair almış olduğu somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir karar da bulunmamaktadır.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın