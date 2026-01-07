Güllü'nün Kızı Tuğyan'ın Annesi Tarafından Darp Edildiğini İddia Ettiği Görüntüler Gündem Oldu

Soruşturma sürecinde sosyal medyada ve televizyon programlarında dolaşıma giren bir başka iddia da Tuğyan’ın annesi ve sevgilisiyle ilgili yazışmalarıyla ilgili oldu. Bazı paylaşımlara göre Tuğyan’ın, hayatını kaybeden annesi Güllü’nün evindeki pencere/cam kısmını görüntüleyip sevgilisi Kervan Eminoğlu’na gönderdiği ileri sürüldü; bu mesajlaşmaların arasında “annemi öldüreceğim” ifadesinin de yer aldığı iddia edildi.

Tuğberk, savcılığa verdiği ifadede, ablasının geçmiş ilişkilerinde “her şeyi yapabilecek bir karaktere sahip olduğunu” iddia ederek, “Vebal almak istemiyorum ama Kervan için annemi öldürebilir” şeklinde çarpıcı bir yorumda bulunmuştu.

Geçmişte Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in darp edilmiş bir halde çektiği görüntüyü sevgilisi Kervan Eminoğlu'na gönderdiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Kervan Eminoğlu'nun 'Kim yaptı?' sorusuna Tuğyan Ülkem Gülter'in 'Annem' şeklinde cevap verdiği iddiaları sosyal medyaya damga vurdu.