Güllü'nün Kızı Tuğyan'ın Annesi Tarafından Darp Edildiğini İddia Ettiği Görüntüler Gündem Oldu
Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Güllü’nün şüpheli ölümüyle başlayan süreç, kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ortaya atılan iddialarla birlikte magazin ve haber gündeminin en sarsıcı dosyalarından birine dönüştü. Tuğyan’ın sevgilisi Kervan'la yaptığı iddia edilen yazışmaların ortaya çıkması ve paylaştığı darp görüntüsü gündem oldu.
Sanatçı Güllü, 26 Eylül 2025’te Yalova’daki evinin terasından düşerek hayatını kaybetmiş, kızı Tuğyan ise soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, ilk ifadesinde suçlamaları reddederek “Vicdanım çok rahat, adalet er ya da geç yerini bulacak” şeklinde konuşmuştu.
