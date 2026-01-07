onedio
Güllü'nün Kızı Tuğyan'ın Annesi Tarafından Darp Edildiğini İddia Ettiği Görüntüler Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.01.2026 - 14:36

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Güllü’nün şüpheli ölümüyle başlayan süreç, kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ortaya atılan iddialarla birlikte magazin ve haber gündeminin en sarsıcı dosyalarından birine dönüştü. Tuğyan’ın sevgilisi Kervan'la yaptığı iddia edilen yazışmaların ortaya çıkması ve paylaştığı darp görüntüsü gündem oldu.

Sanatçı Güllü, 26 Eylül 2025’te Yalova’daki evinin terasından düşerek hayatını kaybetmiş, kızı Tuğyan ise soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İlk başta “şüpheli ölüm” olarak görülen olay, yürütülen soruşturma ve teknik incelemeler sonucunda cinayet şüphesiyle yeniden gündeme geldi. Uzman bilirkişi raporları, Güllü’nün düşmesinin “normal bir kaza” ile açıklanamayacağı, dışarıdan fiziksel bir kuvvet uygulanmış olabileceğini ortaya koydu.

Savcılık ve polis ekiplerinin yürüttüğü derin soruşturma kapsamında, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, olayla ilgili olarak “tasarlayarak yakın akrabayı öldürme” suçlamasıyla gözaltına alındı. Ardından nöbetçi hakimlik kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay gecesi evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu için ise adli kontrol tedbiriyle ev hapsi verildiği ortaya çıktı.

Tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, ilk ifadesinde suçlamaları reddederek “Vicdanım çok rahat, adalet er ya da geç yerini bulacak” şeklinde konuşmuştu.

Soruşturma sürecinde sosyal medyada ve televizyon programlarında dolaşıma giren bir başka iddia da Tuğyan’ın annesi ve sevgilisiyle ilgili yazışmalarıyla ilgili oldu. Bazı paylaşımlara göre Tuğyan’ın, hayatını kaybeden annesi Güllü’nün evindeki pencere/cam kısmını görüntüleyip sevgilisi Kervan Eminoğlu’na gönderdiği ileri sürüldü; bu mesajlaşmaların arasında “annemi öldüreceğim” ifadesinin de yer aldığı iddia edildi. 

Tuğberk, savcılığa verdiği ifadede, ablasının geçmiş ilişkilerinde “her şeyi yapabilecek bir karaktere sahip olduğunu” iddia ederek, “Vebal almak istemiyorum ama Kervan için annemi öldürebilir” şeklinde çarpıcı bir yorumda bulunmuştu.

Geçmişte Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in darp edilmiş bir halde çektiği görüntüyü sevgilisi Kervan Eminoğlu'na gönderdiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Kervan Eminoğlu'nun 'Kim yaptı?' sorusuna Tuğyan Ülkem Gülter'in 'Annem' şeklinde cevap verdiği iddiaları sosyal medyaya damga vurdu.

