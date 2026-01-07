Revna Sarıgül'den Boşanma Aşamasında Olduğu Ömer Sarıgül Hakkında Zehir Zemberek Sözler!

'İçinde bulunduğum boşanma süreci ile ilgili basında çokça haber çıkıyor. Çocuklarımın zarar görmemesi için en başından beri son derece özenli davrandım. Benim hiçbir açıklama yapmamış olmama rağmen boşanmam konusunda doğru ya da yanlış herkesin bir fikri oldu. Evliliğim boyunca ne yaşadığımı, maruz kaldığım baskı ve şiddeti benden iyi kimse bilemez. Yaşadıklarımı ve yaşadıklarımın üzerimde bıraktığı etkileri tarif etmem mümkün değil. Hakkımda ortaya atılan asılsız iddialar, iftiralar ve bilinçli olarak benimle ilgili olumsuz algı yaratma çabaları hayatımda onarılması zor izler bıraktı. Ortada mahkemece verilmiş resmi bir karar olmasına rağmen “para için çocuklarımı kaçırdığım” imajı bile yaratılmaya çalışıldı. İnancım, ahlakım, anneliğim ve kadınlığım üzerinden yapılan ithamlara kayıtsız kalmamaya karar verdim. Çocuklarımın babası, ayrı yaşamaya başladıktan sonra çocuklarım ve benim için maddi destekte bulunmadığı gibi çocuklarımı okula götürüp getirdiğim tek arabayı bile benden geri istemiştir. Üstelik söz konusu araç, kendi aracımın satılması sonucunda elde edilen para da kullanılarak alınmış ve kendi şirketi üzerine yapılmıştır. Çocuklarımın ihtiyaçlarını ve evin giderlerini karşılayacak ekonomik gücüm olmadığından çocuklarım ile beraber geçici olarak annemin evine taşınmak zorunda kaldım. Sizinle iletişimde olmak bana her zaman güç verdi. Bir kadın olarak tanımadığım onca insandan dua, iyi dilek ve destek görmek benim için tarifsiz derecede kıymetli. Beni tanıyanlar kim olduğumu biliyor. Bilmeyenler için ise vicdanım son derece rahat. Özetle aile terbiyemle uzun zamandır yürütmeye çalıştığım, yaşadığım acıları en yakınım olan ailemle bile paylaşamadığım bu sadakatsiz, psikolojik ve ekonomik şiddet ortamı artık benim için dayanılmaz hal almıştır. Tüm bu süreçte tek dayanağım, doğruların er ya da geç ortaya çıkacağına ve çocuklarım için en hayırlı sonucun gerçekleşeceğine olan inancımdır.'