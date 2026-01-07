Üvey Baba Dizisindeki Halil Rolüyle Tanınan Oyuncu Şemsi İnkaya'nın Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı
TRT tabii’nin “Modern Doğu Masalları”nda Yakup Dede’ye hayat veren Şemsi İnkaya Türk televizyon tarihinin unutulmaz “kötü baba” karakterlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı. Üvey Baba dizisinde canlandırdığı gaddar Halil Güneşli rolüyle izleyiciyi ekran başında çileden çıkaran usta oyuncu, yalnızca bu sert karakterle değil, kariyeri boyunca üstlendiği farklı rollerle de dikkat çekmişti. Şemsi İnkaya'nın son hali ortaya çıktı.
Bir dönemin en bilinen baba karakterlerinden birini canlandırarak hafızalara kazınan Şemsi İnkaya, yıllar sonra yeniden gündemde.
Sözcü'de yer alan habere göre, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Şemsi İnkaya, Beyoğlu’nda bir mekânda görüntülendi.
