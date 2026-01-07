onedio
Üvey Baba Dizisindeki Halil Rolüyle Tanınan Oyuncu Şemsi İnkaya'nın Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Üvey Baba Dizisindeki Halil Rolüyle Tanınan Oyuncu Şemsi İnkaya'nın Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

07.01.2026 - 12:27

TRT tabii’nin “Modern Doğu Masalları”nda Yakup Dede’ye hayat veren Şemsi İnkaya Türk televizyon tarihinin unutulmaz “kötü baba” karakterlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı. Üvey Baba dizisinde canlandırdığı gaddar Halil Güneşli rolüyle izleyiciyi ekran başında çileden çıkaran usta oyuncu, yalnızca bu sert karakterle değil, kariyeri boyunca üstlendiği farklı rollerle de dikkat çekmişti. Şemsi İnkaya'nın son hali ortaya çıktı.

Bir dönemin en bilinen baba karakterlerinden birini canlandırarak hafızalara kazınan Şemsi İnkaya, yıllar sonra yeniden gündemde.

Bir dönemin en bilinen baba karakterlerinden birini canlandırarak hafızalara kazınan Şemsi İnkaya, yıllar sonra yeniden gündemde.

Bizimkiler, Süper Baba, Ferhunde Hanımlar, Hayat Bağları ve Böyle mi Olacaktı gibi bir döneme damga vuran dizilerde konuk ve yardımcı rollerde izleyici karşısına çıkan Şemsi İnkaya ekranların tanınan yüzlerinden.

Türk televizyon tarihine damga vuran Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Halil Güneşli karakteriyle izleyiciyi ekran başında çileden çıkaran usta oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Şemsi İnkaya, Beyoğlu’nda bir mekânda görüntülendi.

Sözcü'de yer alan habere göre, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Şemsi İnkaya, Beyoğlu'nda bir mekânda görüntülendi.

Tiyatro kökenli oyuncu, geçmişte İsmet İnönü gibi önemli bir tarihi figürü de canlandırmıştı.

