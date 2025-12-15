Herkesten Sakladıkları Bir Şeyi İtiraf Ederek İnsanlığa Olan İnancımızı Bitiren Kişiler
Eminiz sizin de herkesten sakladığınız bir şey vardır. İster çalıştığınız iş yeriyle ilgili olsun ister kendi kendinize yaptığınız bir şey, bunu itiraf etmek de oldukça zor olabilir. X'te bir kullanıcı 'Herkesten sakladığın bir şeyi itiraf et' deyince insanlar gaza geldi ve sırlarını paylaşmaya başladı.
Fakat iş öyle bir noktaya geldi ki bütün iş yerlerinin 'çirkin' sırlarını öğrendik.
"Herkesten sakladığın bir şeyi itiraf et" akımına katılanlar en çok da çalıştıkları iş yerleriyle ilgili sırlarla şaşırttı.
Pastaneler, oteller, restoranlar...
Hatta çağrı merkezleri bile!
Alıntıların özeti de bu şekilde diyebiliriz.
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
