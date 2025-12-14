onedio
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı Peker
14.12.2025 - 17:54

Bir haftayı daha geride bırakırken en çok da sosyal medya platformlarında vakit geçirdik. Birbirinden farklı konularda bizleri güldüren paylaşımlar da eksik olmadı. TasteAtlas'ın listelerinden tutun da yerli malı haftasına bu hafta da yemeklerle ilgili goygoy çıkarabileceğimiz birçok malzeme vardı!

Tabii mizahşörler bu fırsatları kaçırmadı.

Karşınızda, haftanın mizaha doyuran komik yemek tweetleri.

Bi kahve bize iyi gelecek, yaralarımızı saracak.

twitter.com

😂😂😂

twitter.com

Bin TL diyebilirler.

twitter.com

😂😂😂

twitter.com

Mandalina nasıl seçilir;

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Yenemezsin ki nasıl yeneceksin.

twitter.com

Bu hafta travmalarımız tetiklendi! 😂

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Hiç bu açıdan düşünmemiştik.

twitter.com

😂😂😂

twitter.com

İşte doğru miktarda yapılmış bir ıslak kek;

twitter.com

"Etlerli"

twitter.com

😂😂😂

twitter.com

Bir kez görünce siz de esnemeye başlıyorsunuz.

twitter.com

Haftaya görüşmek üzere! 😂

twitter.com

Dilara Bağcı Peker
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
