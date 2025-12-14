Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Bir haftayı daha geride bırakırken en çok da sosyal medya platformlarında vakit geçirdik. Birbirinden farklı konularda bizleri güldüren paylaşımlar da eksik olmadı. TasteAtlas'ın listelerinden tutun da yerli malı haftasına bu hafta da yemeklerle ilgili goygoy çıkarabileceğimiz birçok malzeme vardı!
Tabii mizahşörler bu fırsatları kaçırmadı.
Karşınızda, haftanın mizaha doyuran komik yemek tweetleri.
Bi kahve bize iyi gelecek, yaralarımızı saracak.
😂😂😂
Bin TL diyebilirler.
😂😂😂
Mandalina nasıl seçilir;
👇🏻
Yenemezsin ki nasıl yeneceksin.
Bu hafta travmalarımız tetiklendi! 😂
👇🏻
Hiç bu açıdan düşünmemiştik.
😂😂😂
İşte doğru miktarda yapılmış bir ıslak kek;
"Etlerli"
😂😂😂
Bir kez görünce siz de esnemeye başlıyorsunuz.
Haftaya görüşmek üzere! 😂
