onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Otobüsün En İyi Koltuğundan Ufak Unutkanlıklara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Otobüsün En İyi Koltuğundan Ufak Unutkanlıklara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.12.2025 - 16:56

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım cuma günü hangi paylaşımlar öne çıkmış? Günün en komik tweetleri hangileri olmuş?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Biraz ağır olmuş...

Biraz ağır olmuş...
twitter.com

Robot da olsa yapılmaz şu...

Robot da olsa yapılmaz şu...

Stres anlarında ilk 10'a girer...

Stres anlarında ilk 10'a girer...
twitter.com

Statta loca neyse otobüste 1 numara odur.

Statta loca neyse otobüste 1 numara odur.
twitter.com

Gülerseniz seviniriz.

Gülerseniz seviniriz.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İki yakaları bir araya gelememiş.

İki yakaları bir araya gelememiş.
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın