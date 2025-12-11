X'te Paylaşılan Dondurmaya Gelen Birbirinden Yaratıcı Benzetmeler

X'te her ne kadar tartışmalar, polemikler bitmese de ara sıra gündeme mizah molası verilen anlar olabiliyor. Bunların biri de bir kullanıcının paylaştığı dondurma görseli üzerine oldu. Yabancı bir kaynaktan aldığı görseli paylaşan kullanıcıya pek çok alıntı geldi ve dondurma kendisine yapılan benzetmelerle adeta viral oldu.