onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
X'te Paylaşılan Dondurmaya Gelen Birbirinden Yaratıcı Benzetmeler

X'te Paylaşılan Dondurmaya Gelen Birbirinden Yaratıcı Benzetmeler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.12.2025 - 17:51

X'te her ne kadar tartışmalar, polemikler bitmese de ara sıra gündeme mizah molası verilen anlar olabiliyor. Bunların biri de bir kullanıcının paylaştığı dondurma görseli üzerine oldu. Yabancı bir kaynaktan aldığı görseli paylaşan kullanıcıya pek çok alıntı geldi ve dondurma kendisine yapılan benzetmelerle adeta viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meşhur dondurma şöyle;

Meşhur dondurma şöyle;
twitter.com

Tabii dondurmanın asimetrik şekli de dikkat çekti.

Tabii dondurmanın asimetrik şekli de dikkat çekti.
twitter.com

Ve mizahşörlerin radarına girdi.

Ve mizahşörlerin radarına girdi.
twitter.com

İşte o benzetmeler;

İşte o benzetmeler;
twitter.com

Bazıları popüler film karakterlerini benzetirken

Bazıları popüler film karakterlerini benzetirken
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bazıları daha yerli örnekler verdi.

Bazıları daha yerli örnekler verdi.
twitter.com

Kısa zamanda yüzlerce alıntı geldi.

Kısa zamanda yüzlerce alıntı geldi.
twitter.com

En çok benzeyenlerden biri ise Sid oldu.

En çok benzeyenlerden biri ise Sid oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın