onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.12.2025 - 15:59

Geçtiğimiz hafta halen daha alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş? X'in mizah gurmeleri en çok hangi paylaşımlara etkileşim vermiş? Ekran süreleri arşa çıkanlar en çok nelere gülmüş?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

Evde zaten olması gerekmiyor mu?

Evde zaten olması gerekmiyor mu?
twitter.com

Birisi gerçekleri söylemiş.

Birisi gerçekleri söylemiş.
twitter.com

Lafın gelişi söylemiş.

Lafın gelişi söylemiş.
twitter.com

Kesin böyle bir isim verirler.

Kesin böyle bir isim verirler.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şöyle pozitif olacaksın.

Şöyle pozitif olacaksın.
twitter.com

Bir tespitle devam edelim.

Bir tespitle devam edelim.
twitter.com

On numara fenomen...

On numara fenomen...
twitter.com

İdeal ekran süreleri paylaşılmış.

İdeal ekran süreleri paylaşılmış.
twitter.com

Tabii ki...

Tabii ki...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nasıl bir yanlış zaman?

Nasıl bir yanlış zaman?
twitter.com

Kararsız biriyseniz kabus...

Kararsız biriyseniz kabus...
twitter.com

Ortamı çok iyi yumuşatmış.

Ortamı çok iyi yumuşatmış.
twitter.com

Otomatik yazmıştır.

Otomatik yazmıştır.
twitter.com

Ver diyemeyenler de var.

Ver diyemeyenler de var.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın