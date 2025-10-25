onedio
Berdan Mardini Sessiz Sedasız Ameliyat Oldu, 5 Gündür Konuşamıyor!

Gülistan Başköy
25.10.2025 - 17:28

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, geçirdiği ses teli ameliyatı sonrası sosyal medya hesabından sağlık durumunu paylaştı. Bir süredir konuşamadığını belirten Mardini, “Rabbim kimseyi ekmek teknesiyle sınamasın” dedi. Durumunun da kontrol altında olduğunu ve kısa sürede iyileşeceğini açıkladı.

Berdan Mardini bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.

Geçtiğimiz haftalarda 2 yıllık sevgilisi Dilara Talay'la boşanma kararı aldıkları ortaya çıkan Mardini hakkında yakın arkadaşı Ece Seçkin, “Berdan Mardini bana kendisi söyledi. ‘İki haftaya boşanıyoruz,’ dedi. Kız çok evlenmek istemiş, sırf o mutlu olsun diye evlenmiş. Ama evlendikten sonra bazı şeyler yaşanmış ve 'Bunlardan vazgeç' demiş. Kız da vazgeçmeyince şu an birbirlerini takip bile etmiyorlar. Ama bana net ve kesin bir şekilde söyledi. Boşanıyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu kez sağlık sorunu yaşadığını ve ameliyat olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından sevenlerini bilgilendiren Mardini, “Kıymetli takipçilerim, yaklaşık beş gündür ses teli ameliyatından dolayı konuşamıyorum. Allah’ın izniyle 30 Ekim kontrolüm var, sonrasında yavaş yavaş inşallah geçecek. Bu aralıkta sadece yazabiliyorum, birçok işimi dahi iptal ettim. Rabbim kimseye sağlık sorunu vermesin; hele ki ekmek teknesi ise...Allahım sınamasın inşallah.” ifadelerini kullanmıştı. En kısa sürede toparlanıp işlerinin başına geçeceğini de açıklayan ünlü şarkıcı hem şarkılarıyla hem de yeni ürünleriyle üretime devam edeceğini de belirtti.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
