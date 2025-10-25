Berdan Mardini Sessiz Sedasız Ameliyat Oldu, 5 Gündür Konuşamıyor!
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, geçirdiği ses teli ameliyatı sonrası sosyal medya hesabından sağlık durumunu paylaştı. Bir süredir konuşamadığını belirten Mardini, “Rabbim kimseyi ekmek teknesiyle sınamasın” dedi. Durumunun da kontrol altında olduğunu ve kısa sürede iyileşeceğini açıkladı.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Berdan Mardini bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kez sağlık sorunu yaşadığını ve ameliyat olduğunu duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın