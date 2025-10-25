Berdan Mardini Sessiz Sedasız Ameliyat Oldu, 5 Gündür Konuşamıyor!

Geçtiğimiz haftalarda 2 yıllık sevgilisi Dilara Talay'la boşanma kararı aldıkları ortaya çıkan Mardini hakkında yakın arkadaşı Ece Seçkin, “Berdan Mardini bana kendisi söyledi. ‘İki haftaya boşanıyoruz,’ dedi. Kız çok evlenmek istemiş, sırf o mutlu olsun diye evlenmiş. Ama evlendikten sonra bazı şeyler yaşanmış ve 'Bunlardan vazgeç' demiş. Kız da vazgeçmeyince şu an birbirlerini takip bile etmiyorlar. Ama bana net ve kesin bir şekilde söyledi. Boşanıyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.