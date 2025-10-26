onedio
İlk Kez Paylaştı: Adnan Aksoy'la Boşanma Sürecindeki Güzide Duran'dan Sevgilisi Fikret Orman'la Romantik Poz!

İlk Kez Paylaştı: Adnan Aksoy'la Boşanma Sürecindeki Güzide Duran'dan Sevgilisi Fikret Orman'la Romantik Poz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.10.2025 - 09:40

16 yıldır evli olduğu iş insanı Adnan Aksoy ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Güzide Duran, bu süreçte Fikret Orman'da göz önünde aşk yaşıyor bildiğiniz üzere. Muhabirlerin yan yana, el ele görüntülediği çift sosyal medyada bu zamana kadar hiç birlikte fotoğraf paylaşmamıştı. Taa ki geçtiğimiz saatlere kadar... Güzide Duran Fikret Orman'la aşklarını sosyal medyada ilk kez o karelerle ilan etti.

İşte detaylar...

Magazinin en çok konuştuğu sansasyonel boşanma davalarından biri elbette Güzide Duran ve Adnan Aksoy'un davası oldu.

İş insanı Adnan Aksoy geçtiğimiz yıl Güzide Duran'a 'şiddetli geçimsizlik' ve 'zina' davaları açmıştı. Duran da hemen karşı dava açarak eşinden psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü iddia etmişti ve 20 milyonluk tazminat talep etmişti. Bu süreçte Okan Buruk'la aşk yaşadığı iddia edilirken Fikret Orman'la el ele kameralar yakalanmıştı.

O görüntülere bu içeriğimizde yer vermiştik:

Güzide Duran'ın Fikret Orman'dan evlilik teklifi bile aldığı iddia edilmişti.

Gel Konuşalım programının sunucularından Nur Tuğba Namlı, Fikret Orman’ın Güzide Duran’a henüz boşanmadan evlenme teklif ettiğini duyurmuştu. Üstelik Duran’ın teklifi hemen kabul ettiği, parmağındaki damla şeklindeki pırlanta yüzüğün ise iki karatlık olduğu konuşulmuştu.

Kaçıranlar için:

Bu zamana kadar magazin muhabirleri çifti yan yana görüntülese de sosyal medyada hiç aşk karesi görememiştik.

Güzide Duran geçtiğimiz saatlerde ilk kez Fikret Orman'la bir karesini paylaştı. Sevgilisinin göstermeden başını omzuna dayadığı bir fotoğrafını siyah ve beyaz kalp emojileriyle paylaşan Duran bununla da kalmadı.

Hızını alamayarak bu kez ikinci bir fotoğraf paylaştı.

Bu kez de Orman'ın elini tuttuğu bir kareyi hikayesinde paylaştı. Aşk sarhoşu olan eski manken bakalım ilerleyen günlerde yüzüğüyle de paylaşım yapacak mı? Bekleyip göreceğiz.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
