İlk Kez Paylaştı: Adnan Aksoy'la Boşanma Sürecindeki Güzide Duran'dan Sevgilisi Fikret Orman'la Romantik Poz!
16 yıldır evli olduğu iş insanı Adnan Aksoy ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Güzide Duran, bu süreçte Fikret Orman'da göz önünde aşk yaşıyor bildiğiniz üzere. Muhabirlerin yan yana, el ele görüntülediği çift sosyal medyada bu zamana kadar hiç birlikte fotoğraf paylaşmamıştı. Taa ki geçtiğimiz saatlere kadar... Güzide Duran Fikret Orman'la aşklarını sosyal medyada ilk kez o karelerle ilan etti.
İşte detaylar...
Magazinin en çok konuştuğu sansasyonel boşanma davalarından biri elbette Güzide Duran ve Adnan Aksoy'un davası oldu.
Güzide Duran'ın Fikret Orman'dan evlilik teklifi bile aldığı iddia edilmişti.
Bu zamana kadar magazin muhabirleri çifti yan yana görüntülese de sosyal medyada hiç aşk karesi görememiştik.
Hızını alamayarak bu kez ikinci bir fotoğraf paylaştı.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
boşanmadan birlikte olduğu demeniz olayı saptırma. kanunen bile artık boşanma davası açıldıktan sonra iki taraf da özgürdür, yaşadığı ilişki dava konusu olam... Devamını Gör
haber başlıklarınız ucuz magazin programı başlıklarını aratmıyor artık! Şöyle bir dönemde korkudan suya sabuna dokunmamayı anlarım da iyice deri değiştirmek... Devamını Gör