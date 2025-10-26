Uçağa Binmek Üzereyken Yakalandı: Louvre Müzesi Soygununda 2 Gözaltı!

Fransa basını, polislerin soygunla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldığını yazdı. Yakalananlardan birinin ülkeyi terk etmek üzere olduğu, dün akşam yerel saatle Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda tutuklandığı belirtildi. Diğer şüpheli ise Seine-Saint-Denis banliyösünde ele geçirildi.

Şüphelerin sorgusu sürerken, yakalanan 2 kişinin de daha önce sabıkası olduğu öğrenildi.