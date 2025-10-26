Uçağa Binmek Üzereyken Yakalandı: Louvre Müzesi Soygununda 2 Gözaltı!
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Louvre Müzesi'nde piyasa değeri 88 milyon euro olan tarihi kraliyet mücevherlerinin çalındığı olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerinden biri ülkeyi terk etmek üzere geldiği havaalanında yakalanmış.
19 Ekim Pazar günü sabah saatlerinde Louvre Müzesi’ne gelen hırsızlar tarihi bir soyguna imza atmıştı.
Soygunun üzerinden 1 hafta geçerken 2 kişi gözaltına alındı.
