Uçağa Binmek Üzereyken Yakalandı: Louvre Müzesi Soygununda 2 Gözaltı!

Fransa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.10.2025 - 14:16

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Louvre Müzesi'nde piyasa değeri 88 milyon euro olan tarihi kraliyet mücevherlerinin çalındığı olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerinden biri ülkeyi terk etmek üzere geldiği havaalanında yakalanmış.

19 Ekim Pazar günü sabah saatlerinde Louvre Müzesi’ne gelen hırsızlar tarihi bir soyguna imza atmıştı.

NTV’de yer alan habere göre, 4 hırsız bina dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanarak bir pencereyi kırdı ve Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi’ne girerek 9 eser çaldı. Hırsızlar kaçarken 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı ise düşürdü. Müze soygununda çalınların piyasa değerinin 88 milyon euro olduğu açıklanmıştı.

Soygunun üzerinden 1 hafta geçerken 2 kişi gözaltına alındı.

Fransa basını, polislerin soygunla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldığını yazdı. Yakalananlardan birinin ülkeyi terk etmek üzere olduğu, dün akşam yerel saatle Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda tutuklandığı belirtildi. Diğer şüpheli ise Seine-Saint-Denis banliyösünde ele geçirildi.

Şüphelerin sorgusu sürerken, yakalanan 2 kişinin de daha önce sabıkası olduğu öğrenildi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
