Gazeteci Bahar Feyzan’dan Fatih Altaylı İddiası: "Sadece Bilim ve Röportaj Programları Yapacak"
YouTube’da en çok izlenen gazetecilerin başında gelen Fatih Altaylı, 22 Haziran’da “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tutuklandıktan sonra YouTube kanalında gündeme dair yorumları paylaşılan Fatih Altaylı geçtiğimiz günlerde programlarını durdurmuştu.
Fatih Altaylı’yı cezaevinde ziyaret eden gazeteci Bahar Feyzan, Fatih Altaylı’nın artık siyasetten uzaklaşıp sadece bilim ve röportaj programları yapmaya karar verdiğini söyledi.
22 Haziran’da tutuklanan Fatih Altaylı hakkında “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla en az 5 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.
Fatih Altaylı artık siyaset programı yapmayı düşünmüyormuş.
