Gazeteci Bahar Feyzan’dan Fatih Altaylı İddiası: "Sadece Bilim ve Röportaj Programları Yapacak"

Fatih Altaylı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.10.2025 - 13:41

YouTube’da en çok izlenen gazetecilerin başında gelen Fatih Altaylı, 22 Haziran’da “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tutuklandıktan sonra YouTube kanalında gündeme dair yorumları paylaşılan Fatih Altaylı geçtiğimiz günlerde programlarını durdurmuştu.

Fatih Altaylı’yı cezaevinde ziyaret eden gazeteci Bahar Feyzan, Fatih Altaylı’nın artık siyasetten uzaklaşıp sadece bilim ve röportaj programları yapmaya karar verdiğini söyledi.

22 Haziran’da tutuklanan Fatih Altaylı hakkında “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla en az 5 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

22 Haziran'da tutuklanan Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla en az 5 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

Fatih Altaylı geçtiğimiz günlerde mahkemeye çıkmış ve suçlamaları reddederek, “ '2.5 - 3 dakikalık son derece iyi niyetli bir konuşmanın içinden 15 - 20 saniyelik bir bölümün kesilmesi' nedeniyle cezaevine girdiğini söylemişti. Tutukluluğa devam kararı çıkan duruşmada mahkeme 26 Kasım’a ertelenmişti.

Fatih Altaylı tutuklandıktan sonra da YouTube kanalında devam eden programına da ara vermişti.

Fatih Altaylı artık siyaset programı yapmayı düşünmüyormuş.

Fatih Altaylı artık siyaset programı yapmayı düşünmüyormuş.

Fatih Altaylı’yı tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde ziyaret eden Bahar Feyzan, yeniden yayın yapıp yapmayacağı merak edilen Fatih Altaylı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Feyzan, Altaylı’nın artık siyasetten uzak durarak YouTube kanalında sadece bilim ve röportaj programları yapmaya karar verdiğini iddia etti.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
