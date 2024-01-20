Öğrendiğiniz Andan İtibaren Bilgi Şöleninde Boğulacağınız Birbirinden İlginç Kültürel Gerçekler
Öğrendiğiniz Andan İtibaren Bilgi Şöleninde Boğulacağınız Birbirinden İlginç Kültürel Gerçekler
Kaynak: https://facts.net/culture-facts/
Bilginin sınırsız olduğu dünyada her geçen gün bambaşka şeyler öğreniyoruz. Aklınıza gelebilecek hemen hemen her konuda sizleri biraz daha aydınlatmak için araştırmalar yaptık ve daha önce hiçbir yerde duymadığınız bilgileri derledik. Siz de kültür bilgilerinizi arşa çıkarmak istiyorsanız buyurun...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Dubai'deki 'Dünya Yapay Takımadaları' dünya haritasına benzeyecek şekilde tasarlanmıştır.
2. Rusya'da hıçkırık tutması, birinin o an sizi düşündüğüne işaret eder. Bir de hıçkırırken bir kirpiğiniz dökülürse, hediye alacağınız düşünülür.
3. Eşcinsel evlilik ilk kez 2001 tarihinde Hollanda'da yasallaştı.
4. Avustralya kadınlara oy kullanma hakkı tanıyan tarihteki ikinci ülkeydi.
5. Mayalar kurban ettikleri insanları maviye boyuyordu. Arkeologlar, yağmur tanrılarını memnun etmek istedikleri zaman insan kurban ettiklerini ve bu insanları maviye boyadıklarını keşfetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Eskiden olimpiyatlarda sanat kategorisinde de madalya veriliyordu: Resim, edebiyat, heykel, müzik ve mimari dallarında madalyalar veriliyordu.
7. Mısır'da yemekte tuz istemek kabalık olarak görülüyor; çünkü sofrada tuz istemek yemeğin tadını beğenmediğinize işaret ediyor.
8. Leonardo da Vinci'nin tablosu 'Salvator Mundi' dünyanın en pahalı tablosudur.
9. Güney Kore'de kırmızı mürekkeple birinin adını yazamazsınız. Çünkü orada kırmızı ölümü simgeler.
10. Parmak çekme (fingerhakeln) Avusturya'da ciddi ve geleneksel bir spordur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Antik Mısır'da kedi kelimesi 'mew' / 'meow' şeklinde telaffuz ediliyordu.
12. Dünyadaki para birimlerinin yüzde 92'si dijitaldir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın