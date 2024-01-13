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Yapay Zekayla Oluşturulduklarına İnanamayacağınız Akıllara Durgunluk Verecek Görseller

Yapay Zekayla Oluşturulduklarına İnanamayacağınız Akıllara Durgunluk Verecek Görseller

Yapay Zeka
solivagant
solivagant - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 18:16

Bize gerçekliğimizi sorgulatan yapay zeka, yine yaptı yapacağını! Birbirinden enteresan bu görseller, uzaklara dalıp gitmenize sebep olacak.

İşte yapay zekanın muhteşem eserleri! 👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/midjourney/
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1. Shrek'le korkunç rüyalar...

1. Shrek'le korkunç rüyalar...

2. Yapay zeka ürkütmeye devam ediyor: Louvre Müzesi'nde yangın.

2. Yapay zeka ürkütmeye devam ediyor: Louvre Müzesi'nde yangın.

3. Selfie çeken kedi. 😍

3. Selfie çeken kedi. 😍

4. Romantik Elon.

4. Romantik Elon.

5. Aslanla selfie çekilmek zaten normal birinin yapacağı iş değil. 😂

5. Aslanla selfie çekilmek zaten normal birinin yapacağı iş değil. 😂
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6. Kedi Avatar

6. Kedi Avatar

7. Gerçek olmayan bir akşam yemeği. 😳

7. Gerçek olmayan bir akşam yemeği. 😳

8. Noel ruhunu kaybetmemiş bir penguen. ❤️

8. Noel ruhunu kaybetmemiş bir penguen. ❤️

9. Yenilmezler takımına bir de böyle bakın. 😎

9. Yenilmezler takımına bir de böyle bakın. 😎

10. Ve galaksilerin en tatlı savaşçısı!

10. Ve galaksilerin en tatlı savaşçısı!
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11. Yapay zekanın ürettiği bir TikTok fenomeni:

11. Yapay zekanın ürettiği bir TikTok fenomeni:

12. Yapay zekaya göre dinozorlar. 🧐

12. Yapay zekaya göre dinozorlar. 🧐

13. Benedict Cumberbatch yine Sherlock dışında herhangi bir rolde...

13. Benedict Cumberbatch yine Sherlock dışında herhangi bir rolde...

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