Yapay Zekayla Oluşturulduklarına İnanamayacağınız Akıllara Durgunluk Verecek Görseller
Yapay Zekayla Oluşturulduklarına İnanamayacağınız Akıllara Durgunluk Verecek Görseller
Kaynak: https://www.reddit.com/r/midjourney/
Bize gerçekliğimizi sorgulatan yapay zeka, yine yaptı yapacağını! Birbirinden enteresan bu görseller, uzaklara dalıp gitmenize sebep olacak.
İşte yapay zekanın muhteşem eserleri! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Shrek'le korkunç rüyalar...
2. Yapay zeka ürkütmeye devam ediyor: Louvre Müzesi'nde yangın.
3. Selfie çeken kedi. 😍
4. Romantik Elon.
5. Aslanla selfie çekilmek zaten normal birinin yapacağı iş değil. 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Kedi Avatar
7. Gerçek olmayan bir akşam yemeği. 😳
8. Noel ruhunu kaybetmemiş bir penguen. ❤️
9. Yenilmezler takımına bir de böyle bakın. 😎
10. Ve galaksilerin en tatlı savaşçısı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Yapay zekanın ürettiği bir TikTok fenomeni:
12. Yapay zekaya göre dinozorlar. 🧐
13. Benedict Cumberbatch yine Sherlock dışında herhangi bir rolde...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda