Yapay Zekayla Oluşturulduklarına İnanamayacağınız Akıllara Durgunluk Verecek Görseller
Yapay Zekayla Oluşturulduklarına İnanamayacağınız Akıllara Durgunluk Verecek Görseller
Kaynak: https://www.reddit.com/r/midjourney/
Bize gerçekliğimizi sorgulatan yapay zeka, yine yaptı yapacağını! Birbirinden enteresan bu görseller, uzaklara dalıp gitmenize sebep olacak.
İşte yapay zekanın muhteşem eserleri! 👇
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1. İnsanlar dünyada değilken hayat: Paris, Fransa
2. Rusya, Moskova
3. New York, ABD
4. Brezilya, Rio de Janeiro
5. Almanya, Berlin
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6. İngiltere, Londra
7. Barack Obama, Balenciaga şovunda.
8. Onlarla oynayan çocuklar büyüdükten sonra iş bulan peluş hayvanlar...
9. 😔
10. Kalbimiz kalmamıştır. 🥲
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11. Bazen yapay zeka da yorulur...
12. Sanki bir fotoğraf gibi değil mi?
13. Kanye'nin tuhaflığının sebebi belli oldu.
14. Manzarayı izlemek için en iyi yeri kapmış.
15. Dönüşüm.
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