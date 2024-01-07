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Yapay Zekayla Oluşturulduklarına İnanamayacağınız Akıllara Durgunluk Verecek Görseller

Yapay Zekayla Oluşturulduklarına İnanamayacağınız Akıllara Durgunluk Verecek Görseller

Yapay Zeka
solivagant
solivagant - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 15:01

Bize gerçekliğimizi sorgulatan yapay zeka, yine yaptı yapacağını! Birbirinden enteresan bu görseller, uzaklara dalıp gitmenize sebep olacak.

İşte yapay zekanın muhteşem eserleri! 👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/midjourney/
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1. İnsanlar dünyada değilken hayat: Paris, Fransa

1. İnsanlar dünyada değilken hayat: Paris, Fransa

2. Rusya, Moskova

2. Rusya, Moskova

3. New York, ABD

3. New York, ABD

4. Brezilya, Rio de Janeiro

4. Brezilya, Rio de Janeiro

5. Almanya, Berlin

5. Almanya, Berlin
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6. İngiltere, Londra

6. İngiltere, Londra

7. Barack Obama, Balenciaga şovunda.

7. Barack Obama, Balenciaga şovunda.

8. Onlarla oynayan çocuklar büyüdükten sonra iş bulan peluş hayvanlar...

8. Onlarla oynayan çocuklar büyüdükten sonra iş bulan peluş hayvanlar...

9. 😔

9. 😔

10. Kalbimiz kalmamıştır. 🥲

10. Kalbimiz kalmamıştır. 🥲
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11. Bazen yapay zeka da yorulur...

11. Bazen yapay zeka da yorulur...

12. Sanki bir fotoğraf gibi değil mi?

12. Sanki bir fotoğraf gibi değil mi?

13. Kanye'nin tuhaflığının sebebi belli oldu.

13. Kanye'nin tuhaflığının sebebi belli oldu.

14. Manzarayı izlemek için en iyi yeri kapmış.

14. Manzarayı izlemek için en iyi yeri kapmış.

15. Dönüşüm.

15. Dönüşüm.

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