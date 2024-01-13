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Öğrendiğiniz Andan İtibaren Bilgi Şöleninde Boğulacağınız Birbirinden İlginç Kültürel Gerçekler

Öğrendiğiniz Andan İtibaren Bilgi Şöleninde Boğulacağınız Birbirinden İlginç Kültürel Gerçekler

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 16:46

Bilginin sınırsız olduğu dünyada her geçen gün bambaşka şeyler öğreniyoruz. Aklınıza gelebilecek hemen hemen her konuda sizleri biraz daha aydınlatmak için araştırmalar yaptık ve daha önce hiçbir yerde duymadığınız bilgileri derledik. Siz de kültür bilgilerinizi arşa çıkarmak istiyorsanız buyurun...👇

Kaynak: https://facts.net/culture-facts/
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1. Birini iki yanağından da öpmek, İspanya'da yaygın bir selamlaşma şeklidir.

1. Birini iki yanağından da öpmek, İspanya'da yaygın bir selamlaşma şeklidir.

2. Yemek yerken ağzı şapırdatmak bazı Asya ülkelerinde hoş karşılanmaktadır; yemekten keyif aldığınızı gösterir.

2. Yemek yerken ağzı şapırdatmak bazı Asya ülkelerinde hoş karşılanmaktadır; yemekten keyif aldığınızı gösterir.

3. Şu an Dünya'da 6000'i aşkın dil konuşuluyor!

3. Şu an Dünya'da 6000'i aşkın dil konuşuluyor!

4. Eğer Rusya'da birisi ayağınıza yanlışlıkla basarsa, sizin de onun ayağına geri yavaşça basmanız gerekli.

4. Eğer Rusya'da birisi ayağınıza yanlışlıkla basarsa, sizin de onun ayağına geri yavaşça basmanız gerekli.

Bu şeytanın ayağına basmayı sembolize eder. Yani gelecekte o kişiyle bir tartışma yaşamanızı engellemek için var olan bir batıl inanç gibi...

5. Meksikalılar, yeni yılı gece yarısı 12 üzüm yiyerek kutlar.

5. Meksikalılar, yeni yılı gece yarısı 12 üzüm yiyerek kutlar.
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6. Çin, dünyadaki tüm ülkelerden daha fazla ipek üretmektedir. Dünyadaki ipeğin üretiminin yüzde 78'i Çin'e ait.

6. Çin, dünyadaki tüm ülkelerden daha fazla ipek üretmektedir. Dünyadaki ipeğin üretiminin yüzde 78'i Çin'e ait.

Hindistan'da da büyük bir ipek endüstrisi var ama Çin'le kıyaslanamaz.

7. Japonya'da her zaman masadaki yaşlı kişi onore edilir ve yemeğe başlamadan önce ilk sunum ona yapılır.

7. Japonya'da her zaman masadaki yaşlı kişi onore edilir ve yemeğe başlamadan önce ilk sunum ona yapılır.

Yemek servis edilirken, saygının bir belirtisi olarak iki elle sunulmalıdır.

8. On üç sayısı Rusya'da uğursuz sayılmaz. Hatta batıya dair çoğu batıl inanç Rusya'da yok gibi...

8. On üç sayısı Rusya'da uğursuz sayılmaz. Hatta batıya dair çoğu batıl inanç Rusya'da yok gibi...

9. Vampirlerden ilk kez bahsedilmesi Antik Yunan mitolojisine dayanır. Ambrogio isimli İtalyan bir adamın ilk insan vampir olma hikayesi anlatılır.

9. Vampirlerden ilk kez bahsedilmesi Antik Yunan mitolojisine dayanır. Ambrogio isimli İtalyan bir adamın ilk insan vampir olma hikayesi anlatılır.

10. Fransa, sofra görgü kuralları konusundaki en katı ülke olabilir. Yemek yemenin bunaltıcı bir hal aldığı nadir sofralar oralarda kuruluyor diyebiliriz. 😅

10. Fransa, sofra görgü kuralları konusundaki en katı ülke olabilir. Yemek yemenin bunaltıcı bir hal aldığı nadir sofralar oralarda kuruluyor diyebiliriz. 😅
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11. İtalya'da bir rahibeye ya da ambulansa çarpmak kötü şansa işaret eder.

11. İtalya'da bir rahibeye ya da ambulansa çarpmak kötü şansa işaret eder.

12. Dünyadaki çikolatanın yarısını Avrupa tüketiyor. Daha net olmak gerekirse, üretimde ve tüketimde Avrupa'da en yüksek oran İsviçre'ye ait.

12. Dünyadaki çikolatanın yarısını Avrupa tüketiyor. Daha net olmak gerekirse, üretimde ve tüketimde Avrupa'da en yüksek oran İsviçre'ye ait.

İkinci ise Almanya.

13. Amerika'da 600 bini aşkın evsiz insan var. Ve bu nüfusun üçte biri ya arabada ya da köprü altında yaşıyor.

13. Amerika'da 600 bini aşkın evsiz insan var. Ve bu nüfusun üçte biri ya arabada ya da köprü altında yaşıyor.

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