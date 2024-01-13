Öğrendiğiniz Andan İtibaren Bilgi Şöleninde Boğulacağınız Birbirinden İlginç Kültürel Gerçekler
Öğrendiğiniz Andan İtibaren Bilgi Şöleninde Boğulacağınız Birbirinden İlginç Kültürel Gerçekler
Kaynak: https://facts.net/culture-facts/
Bilginin sınırsız olduğu dünyada her geçen gün bambaşka şeyler öğreniyoruz. Aklınıza gelebilecek hemen hemen her konuda sizleri biraz daha aydınlatmak için araştırmalar yaptık ve daha önce hiçbir yerde duymadığınız bilgileri derledik. Siz de kültür bilgilerinizi arşa çıkarmak istiyorsanız buyurun...👇
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1. Birini iki yanağından da öpmek, İspanya'da yaygın bir selamlaşma şeklidir.
2. Yemek yerken ağzı şapırdatmak bazı Asya ülkelerinde hoş karşılanmaktadır; yemekten keyif aldığınızı gösterir.
3. Şu an Dünya'da 6000'i aşkın dil konuşuluyor!
4. Eğer Rusya'da birisi ayağınıza yanlışlıkla basarsa, sizin de onun ayağına geri yavaşça basmanız gerekli.
5. Meksikalılar, yeni yılı gece yarısı 12 üzüm yiyerek kutlar.
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6. Çin, dünyadaki tüm ülkelerden daha fazla ipek üretmektedir. Dünyadaki ipeğin üretiminin yüzde 78'i Çin'e ait.
7. Japonya'da her zaman masadaki yaşlı kişi onore edilir ve yemeğe başlamadan önce ilk sunum ona yapılır.
8. On üç sayısı Rusya'da uğursuz sayılmaz. Hatta batıya dair çoğu batıl inanç Rusya'da yok gibi...
9. Vampirlerden ilk kez bahsedilmesi Antik Yunan mitolojisine dayanır. Ambrogio isimli İtalyan bir adamın ilk insan vampir olma hikayesi anlatılır.
10. Fransa, sofra görgü kuralları konusundaki en katı ülke olabilir. Yemek yemenin bunaltıcı bir hal aldığı nadir sofralar oralarda kuruluyor diyebiliriz. 😅
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11. İtalya'da bir rahibeye ya da ambulansa çarpmak kötü şansa işaret eder.
12. Dünyadaki çikolatanın yarısını Avrupa tüketiyor. Daha net olmak gerekirse, üretimde ve tüketimde Avrupa'da en yüksek oran İsviçre'ye ait.
13. Amerika'da 600 bini aşkın evsiz insan var. Ve bu nüfusun üçte biri ya arabada ya da köprü altında yaşıyor.
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