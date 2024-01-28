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Suçlu Olduklarına İnanması Zor Sabıka Fotoğraflarıyla İnternette Viral Olan Mahkum Kadınlar

Suçlu Olduklarına İnanması Zor Sabıka Fotoğraflarıyla İnternette Viral Olan Mahkum Kadınlar

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Editörü
28.01.2024 - 22:31

İnternet ucu bucağı olmayan bir diyar; burada her şey var. Viral olan suçlu sabıka fotoğrafları bile! Mahkum olduklarına inanmakta zorlanacağınız bu kişilerin çoğu hırsız, katil veya yasaları bir noktada çiğnemiş. Bir X hesabı da, kendisini tamamen bu sabıka fotoğraflarını paylaşmaya adamış. Viral olan bazı suçluları ve sabıka fotoğraflarını derledik. 👇

Kaynak: https://twitter.com/mugshawtys
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1. Üçüncü derece hırsızlıktan tutuklanmış.

1. Üçüncü derece hırsızlıktan tutuklanmış.

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3. Kontrole tabi madde bulundurmaktan tutuklanmış.

3. Kontrole tabi madde bulundurmaktan tutuklanmış.

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6. Madde etkisi altında araç kullandığı ve hız yaptığı için tutuklanmış.

6. Madde etkisi altında araç kullandığı ve hız yaptığı için tutuklanmış.

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8. Ev içi şiddetten tutuklanmış.

8. Ev içi şiddetten tutuklanmış.

9. Darptan tutuklanmış.

9. Darptan tutuklanmış.

10. Alkollü araç kullandığı için tutuklanmış.

10. Alkollü araç kullandığı için tutuklanmış.
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11.

11.

12.

12.

13. Birisine saldırdığı için tutuklanmış.

13. Birisine saldırdığı için tutuklanmış.

14. Başkalarının huzurunu kaçıran davranıştan ötürü tutuklanmış.

14. Başkalarının huzurunu kaçıran davranıştan ötürü tutuklanmış.

15. Kredi kartı dolandırıcılığından tutuklanmış.

15. Kredi kartı dolandırıcılığından tutuklanmış.

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