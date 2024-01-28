Suçlu Olduklarına İnanması Zor Sabıka Fotoğraflarıyla İnternette Viral Olan Mahkum Kadınlar
Suçlu Olduklarına İnanması Zor Sabıka Fotoğraflarıyla İnternette Viral Olan Mahkum Kadınlar
Kaynak: https://twitter.com/mugshawtys
İnternet ucu bucağı olmayan bir diyar; burada her şey var. Viral olan suçlu sabıka fotoğrafları bile! Mahkum olduklarına inanmakta zorlanacağınız bu kişilerin çoğu hırsız, katil veya yasaları bir noktada çiğnemiş. Bir X hesabı da, kendisini tamamen bu sabıka fotoğraflarını paylaşmaya adamış. Viral olan bazı suçluları ve sabıka fotoğraflarını derledik. 👇
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1. Üçüncü derece hırsızlıktan tutuklanmış.
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3. Kontrole tabi madde bulundurmaktan tutuklanmış.
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6. Madde etkisi altında araç kullandığı ve hız yaptığı için tutuklanmış.
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8. Ev içi şiddetten tutuklanmış.
9. Darptan tutuklanmış.
10. Alkollü araç kullandığı için tutuklanmış.
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13. Birisine saldırdığı için tutuklanmış.
14. Başkalarının huzurunu kaçıran davranıştan ötürü tutuklanmış.
15. Kredi kartı dolandırıcılığından tutuklanmış.
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