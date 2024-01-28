Suçlu Olduklarına İnanması Zor Sabıka Fotoğraflarıyla İnternette Viral Olan Mahkum Kadınlar

İnternet ucu bucağı olmayan bir diyar; burada her şey var. Viral olan suçlu sabıka fotoğrafları bile! Mahkum olduklarına inanmakta zorlanacağınız bu kişilerin çoğu hırsız, katil veya yasaları bir noktada çiğnemiş. Bir X hesabı da, kendisini tamamen bu sabıka fotoğraflarını paylaşmaya adamış. Viral olan bazı suçluları ve sabıka fotoğraflarını derledik. 👇