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Oynamayı Kendisinden Öğreneceklerini İddia Eden Safiye Soyman'a Gelen "EYT'li Dilber" Yorumu Kahkaha Attırdı

Oynamayı Kendisinden Öğreneceklerini İddia Eden Safiye Soyman'a Gelen "EYT'li Dilber" Yorumu Kahkaha Attırdı

GNS
GNS - Onedio Editörü
12.02.2024 - 12:49

Gemileri Yakarım şarkısını duymaktan hepimiz bıktık değil mi? Ama fark etmeden de olsa kendimizi söylerken buluyoruz. Çünkü unutmamıza fırsat vermiyorlar. Dilber dansı akımı sağ olsun istemediğimiz kadar görüp duyuyoruz. Artık yapmayan kalmadı dediğimiz Dilber akımına son noktayı Safiye Soyman koydu. Beraberinde gelen yorumlar ise gözlerimizden yaş getirdi!

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Hazar Ergüçlü'nün İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Dilber karakteri, daha dizi başlamadan dansıyla meşhur oldu bildiğiniz gibi.

Hazar Ergüçlü'nün İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Dilber karakteri, daha dizi başlamadan dansıyla meşhur oldu bildiğiniz gibi.

Fragmanıyla ortalığı kasıp kavuran İnci Taneleri, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam etse de ilk bölümdeki dans sahnesini kimse aşamadı. Sincanlı Erkal'ın söylediği Gemileri Yakarım şarkısı eşliğinde ettiği dans büyük bir akım haline geldi biliyorsunuz ki.

Hatta durum o kadar ciddi bir noktaya evrildi ki, Dilber gibi dans edebilmek isteyenler için kurs dahi açıldı.

Hatta durum o kadar ciddi bir noktaya evrildi ki, Dilber gibi dans edebilmek isteyenler için kurs dahi açıldı.

Ankara'da bir pavyon kursu açıldığı iddia edilmiş ve sosyal medyada yayılan görüntüler herkesi şaşkına çevirmişti.

Tabii bu dansın akımı sosyal medyada gittikçe büyüdü. Survivor'a giden Sema Aydemir de bu dansın videosunu çekmiş fakat sonra profilinden kaldırmıştı.

Tabii bu dansın akımı sosyal medyada gittikçe büyüdü. Survivor'a giden Sema Aydemir de bu dansın videosunu çekmiş fakat sonra profilinden kaldırmıştı.

Pek çok kişiden tepki çeken dansının ardından 'Tepki geldi diye değil, ben bu değilim diye kaldırdım' açıklamasını da yapmıştı.

Akıma Gülşen bile dayanamamış, konserinde Gemileri Yakarım şarkısını söyleyerek dans etmişti.

Akıma Gülşen bile dayanamamış, konserinde Gemileri Yakarım şarkısını söyleyerek dans etmişti.

Bu anlar hayranlarının cep telefonlarının kamerasına yansımıştı. Anlayacağınız kimse Dilber dansı akımına karşı koyamıyordu.

Son olarak Nez'in dansıyla gündem bir hayli karışmıştı. PopStar Mehtap'ın yorumları ve eleştirileri sinirini bozan Nez, dansının ardından söylenenlere karşı dava açacağını duyurmuştu.

Son olarak Nez'in dansıyla gündem bir hayli karışmıştı. PopStar Mehtap'ın yorumları ve eleştirileri sinirini bozan Nez, dansının ardından söylenenlere karşı dava açacağını duyurmuştu.

Bir dizi sahnesinde yer alan dans aslında neleri etkiledi gördünüz mü...

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Dilber'in dansına biz doyduk ama belli ki Safiye Soyman doyamamış.

Dilber'in dansına biz doyduk ama belli ki Safiye Soyman doyamamış.

Tatil için Kars - Sarıkamış'a giden Safiye Soyman, mavi peluş üstü ile birlikte Gemileri Yakarım şarkısında göbek attı.

"Dilber, bakın! Dilber'den değil benden öğrenin. Bakın, nasıl oynayacağım! İşte bu!"

"Dilber, bakın! Dilber'den değil benden öğrenin. Bakın, nasıl oynayacağım! İşte bu!"

'Dilber'den değil, benden öğrenin' diyen Safiye Soyman, karların arasında oynarken adeta kendini buluyor ve gaza gelip 'Allah Allah' demeyi de unutmuyor.

Bu videosunu görenler de altına "EYT'li Dilber" yorumunu yapıştırıyor. 😂

Seda Sayan dostuna böyle gülüyor.

Seda Sayan dostuna böyle gülüyor.

Şarkının sahibi Erkan Sonel ise tebrik ediyor Safiye Soyman'ı.

Şarkının sahibi Erkan Sonel ise tebrik ediyor Safiye Soyman'ı.
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Kırıcısınız da. 😂

Kırıcısınız da. 😂

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Serpil Demirbaş

bu ülkenin vatandaşlarının neden iq su bu kadar düşük