Oynamayı Kendisinden Öğreneceklerini İddia Eden Safiye Soyman'a Gelen "EYT'li Dilber" Yorumu Kahkaha Attırdı
Oynamayı Kendisinden Öğreneceklerini İddia Eden Safiye Soyman'a Gelen "EYT'li Dilber" Yorumu Kahkaha Attırdı
Gemileri Yakarım şarkısını duymaktan hepimiz bıktık değil mi? Ama fark etmeden de olsa kendimizi söylerken buluyoruz. Çünkü unutmamıza fırsat vermiyorlar. Dilber dansı akımı sağ olsun istemediğimiz kadar görüp duyuyoruz. Artık yapmayan kalmadı dediğimiz Dilber akımına son noktayı Safiye Soyman koydu. Beraberinde gelen yorumlar ise gözlerimizden yaş getirdi!
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Hazar Ergüçlü'nün İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Dilber karakteri, daha dizi başlamadan dansıyla meşhur oldu bildiğiniz gibi.
Hatta durum o kadar ciddi bir noktaya evrildi ki, Dilber gibi dans edebilmek isteyenler için kurs dahi açıldı.
Tabii bu dansın akımı sosyal medyada gittikçe büyüdü. Survivor'a giden Sema Aydemir de bu dansın videosunu çekmiş fakat sonra profilinden kaldırmıştı.
Akıma Gülşen bile dayanamamış, konserinde Gemileri Yakarım şarkısını söyleyerek dans etmişti.
Son olarak Nez'in dansıyla gündem bir hayli karışmıştı. PopStar Mehtap'ın yorumları ve eleştirileri sinirini bozan Nez, dansının ardından söylenenlere karşı dava açacağını duyurmuştu.
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Dilber'in dansına biz doyduk ama belli ki Safiye Soyman doyamamış.
"Dilber, bakın! Dilber'den değil benden öğrenin. Bakın, nasıl oynayacağım! İşte bu!"
Bu videosunu görenler de altına "EYT'li Dilber" yorumunu yapıştırıyor. 😂
Seda Sayan dostuna böyle gülüyor.
Şarkının sahibi Erkan Sonel ise tebrik ediyor Safiye Soyman'ı.
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Kırıcısınız da. 😂
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