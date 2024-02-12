Oynamayı Kendisinden Öğreneceklerini İddia Eden Safiye Soyman'a Gelen "EYT'li Dilber" Yorumu Kahkaha Attırdı

Gemileri Yakarım şarkısını duymaktan hepimiz bıktık değil mi? Ama fark etmeden de olsa kendimizi söylerken buluyoruz. Çünkü unutmamıza fırsat vermiyorlar. Dilber dansı akımı sağ olsun istemediğimiz kadar görüp duyuyoruz. Artık yapmayan kalmadı dediğimiz Dilber akımına son noktayı Safiye Soyman koydu. Beraberinde gelen yorumlar ise gözlerimizden yaş getirdi!