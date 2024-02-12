Instagram'da Kullanıcıların Bir Hikayeye Kaç Defa Baktığı Görülecek Söylentisi İç Kararttı
Instagram'da Kullanıcıların Bir Hikayeye Kaç Defa Baktığı Görülecek Söylentisi İç Kararttı
Instagram, sosyal medyanın en popüler platformlarından biri olma unvanını korumak için sürekli olarak yenilikler ve güncellemeler sunuyor. Kullanıcı deneyimini geliştirmek adına atılan her adım, genellikle büyük bir merak ve heyecanla karşılanıyor. Ancak, son günlerde ortaya çıkan bir iddia, Instagram kullanıcılarını bir hayli rahatsız etti.
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İddia, Instagram'ın en sevilen özelliklerinden biri olan 'Hikayeler' özelliği ile ilgili.
Söz konusu iddiaya göre, Instagram, "kullanıcıların bir hikayeye kaç defa baktığını" hesap sahibine gösterme özelliğini yakında kullanıma sunabilir.
Instagram'ın özelliği ne zaman kullanıma sunacağı veya iddianın gerçek olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ancak, bu söylentinin sosyal medya platformunda büyük bir tartışma başlattığı kesin.
İşte sosyal medyadan gelen tepkiler 👇
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