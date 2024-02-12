Instagram'da Kullanıcıların Bir Hikayeye Kaç Defa Baktığı Görülecek Söylentisi İç Kararttı

Instagram, sosyal medyanın en popüler platformlarından biri olma unvanını korumak için sürekli olarak yenilikler ve güncellemeler sunuyor. Kullanıcı deneyimini geliştirmek adına atılan her adım, genellikle büyük bir merak ve heyecanla karşılanıyor. Ancak, son günlerde ortaya çıkan bir iddia, Instagram kullanıcılarını bir hayli rahatsız etti.