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Instagram'da Kullanıcıların Bir Hikayeye Kaç Defa Baktığı Görülecek Söylentisi İç Kararttı

Instagram'da Kullanıcıların Bir Hikayeye Kaç Defa Baktığı Görülecek Söylentisi İç Kararttı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
12.02.2024 - 21:03

Instagram, sosyal medyanın en popüler platformlarından biri olma unvanını korumak için sürekli olarak yenilikler ve güncellemeler sunuyor. Kullanıcı deneyimini geliştirmek adına atılan her adım, genellikle büyük bir merak ve heyecanla karşılanıyor. Ancak, son günlerde ortaya çıkan bir iddia, Instagram kullanıcılarını bir hayli rahatsız etti.

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İddia, Instagram'ın en sevilen özelliklerinden biri olan 'Hikayeler' özelliği ile ilgili.

İddia, Instagram'ın en sevilen özelliklerinden biri olan 'Hikayeler' özelliği ile ilgili.

Hikayeler, kullanıcıların 24 saat boyunca kalıcı olmayan fotoğraflar ve videolar paylaşmasına olanak sağlıyor. Ancak, bu özellikle ilgili bir değişiklik yapılacağına dair söylentiler, kullanıcıların pek de hoşuna gitmiş gibi görünmüyor.

Söz konusu iddiaya göre, Instagram, "kullanıcıların bir hikayeye kaç defa baktığını" hesap sahibine gösterme özelliğini yakında kullanıma sunabilir.

Söz konusu iddiaya göre, Instagram, "kullanıcıların bir hikayeye kaç defa baktığını" hesap sahibine gösterme özelliğini yakında kullanıma sunabilir.

Bu, bir hikayeyi kaç kez görüntülediğinizin, hikayenin sahibi tarafından görülebileceği anlamına geliyor.

Instagram'ın özelliği ne zaman kullanıma sunacağı veya iddianın gerçek olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ancak, bu söylentinin sosyal medya platformunda büyük bir tartışma başlattığı kesin.

Instagram'ın özelliği ne zaman kullanıma sunacağı veya iddianın gerçek olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ancak, bu söylentinin sosyal medya platformunda büyük bir tartışma başlattığı kesin.

Kullanıcılar, eğer söylenti hayata geçirilirse Instagram deneyimlerinin olumsuz etkileyeceğini düşünüyor.

İşte sosyal medyadan gelen tepkiler 👇

İşte sosyal medyadan gelen tepkiler 👇
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