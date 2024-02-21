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Kütüphanede Yer Tutayım Derken Bi' Taşınmadığı Kalan Tıp Öğrencisi Sabırları Zorladı

Kütüphanede Yer Tutayım Derken Bi' Taşınmadığı Kalan Tıp Öğrencisi Sabırları Zorladı

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Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
21.02.2024 - 13:54

Ders çalışmak için gittiğimiz kütüphaneleri evi gibi kullanan birçok kişiyle karşılaştık. Tabii derslerde ve kütüphanelerde yer tutmak için birbirinden garip nesneler kullanan kişileri de gördü bu gözler. Şimdi de kütüphanede mıntıkasını belirlerken masayı kendi malı gibi kullanan tıp öğrencisi gündem oldu. Yorumlar da gecikmedi...👇

Kaynak: https://twitter.com/ardenings/status/...
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Kütüphanede yer tutma dendiğinde aklımıza hayalimize sığmayan birçok örnekle karşı karşıya kaldık.

Kütüphanede yer tutma dendiğinde aklımıza hayalimize sığmayan birçok örnekle karşı karşıya kaldık.

Yer tutmanın yanında kütüphaneye taşınan kişilerle de karşılaştık.

Yer tutmanın yanında kütüphaneye taşınan kişilerle de karşılaştık.

Onlardan bir tanesi de terliğinden vitaminine kadar her şeyi kütüphaneye taşıyan tıp öğrencisi oldu.👇

Onlardan bir tanesi de terliğinden vitaminine kadar her şeyi kütüphaneye taşıyan tıp öğrencisi oldu.👇
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Paylaşımı görenler de yorumsuz kalmadı tabii ki...👇

Paylaşımı görenler de yorumsuz kalmadı tabii ki...👇
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Duşu da spor salonunda alırsa konaklamayı ücretsiz şekilde tamamlayabilir.

Duşu da spor salonunda alırsa konaklamayı ücretsiz şekilde tamamlayabilir.
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Ben peluş ev terliklerini görmeyi sabırsızlıkla bekledim.😂

Ben peluş ev terliklerini görmeyi sabırsızlıkla bekledim.😂
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Masanın altına o da sığarmış zaten.

Masanın altına o da sığarmış zaten.
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Challenge da geldi...😂

Challenge da geldi...😂
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30 yaşında olması ne değiştiriyormuş merak ettim.

30 yaşında olması ne değiştiriyormuş merak ettim.

Bu masa artık hatıra bölümü olarak bile kullanılabilir.😂

Bu masa artık hatıra bölümü olarak bile kullanılabilir.😂
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
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