Kütüphanede Yer Tutayım Derken Bi' Taşınmadığı Kalan Tıp Öğrencisi Sabırları Zorladı

Ders çalışmak için gittiğimiz kütüphaneleri evi gibi kullanan birçok kişiyle karşılaştık. Tabii derslerde ve kütüphanelerde yer tutmak için birbirinden garip nesneler kullanan kişileri de gördü bu gözler. Şimdi de kütüphanede mıntıkasını belirlerken masayı kendi malı gibi kullanan tıp öğrencisi gündem oldu. Yorumlar da gecikmedi...👇