Kütüphanede Yer Tutayım Derken Bi' Taşınmadığı Kalan Tıp Öğrencisi Sabırları Zorladı
Kütüphanede Yer Tutayım Derken Bi' Taşınmadığı Kalan Tıp Öğrencisi Sabırları Zorladı
Kaynak: https://twitter.com/ardenings/status/...
Ders çalışmak için gittiğimiz kütüphaneleri evi gibi kullanan birçok kişiyle karşılaştık. Tabii derslerde ve kütüphanelerde yer tutmak için birbirinden garip nesneler kullanan kişileri de gördü bu gözler. Şimdi de kütüphanede mıntıkasını belirlerken masayı kendi malı gibi kullanan tıp öğrencisi gündem oldu. Yorumlar da gecikmedi...👇
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Kütüphanede yer tutma dendiğinde aklımıza hayalimize sığmayan birçok örnekle karşı karşıya kaldık.
Yer tutmanın yanında kütüphaneye taşınan kişilerle de karşılaştık.
Onlardan bir tanesi de terliğinden vitaminine kadar her şeyi kütüphaneye taşıyan tıp öğrencisi oldu.👇
Paylaşımı görenler de yorumsuz kalmadı tabii ki...👇
Duşu da spor salonunda alırsa konaklamayı ücretsiz şekilde tamamlayabilir.
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Ben peluş ev terliklerini görmeyi sabırsızlıkla bekledim.😂
Masanın altına o da sığarmış zaten.
Challenge da geldi...😂
30 yaşında olması ne değiştiriyormuş merak ettim.
Bu masa artık hatıra bölümü olarak bile kullanılabilir.😂
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Yorumlarda buluşalım...
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