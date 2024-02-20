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Anlamını Tam Bilmedikleri Kelimeleri Kullanıp Rezil Olan Kullanıcıların Yaşadıkları Sizi Bile Utandıracak

Anlamını Tam Bilmedikleri Kelimeleri Kullanıp Rezil Olan Kullanıcıların Yaşadıkları Sizi Bile Utandıracak

Croft
Croft - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 00:48

Özellikle küçükken anlamını tam bilmediğimiz ama havalı bulduğumuz kelimeleri cümle içinde kullanma denemeleri yaptığımız o zamanları hatırlıyor musunuz? Bir Twitter (X) kullanıcısı da bu sevdası yüzünden başına gelenleri anlatınca ortaya birbirinden komik anılar çıktı.

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Anlamı tam da bilinmeyen ancak bir yerlerden bir şeyler çağrıştıran o kelimelerle hiç başınız belaya girdi mi?

Anlamı tam da bilinmeyen ancak bir yerlerden bir şeyler çağrıştıran o kelimelerle hiç başınız belaya girdi mi?

Belki yanlış yerde yanlış zamanda edilen bir laf veya ucu çok başka bir anlama çıkan bir kelime yüzünden siz de rezil olmuşsunuzdur?

Bir Twitter (X) kullanıcısı da okuyunca dahi utançtan yerimizde duramadığımız bir anısını paylaşarak o anıları zihinlerimizin köşesinden geri getirdi!

Bir Twitter (X) kullanıcısı da okuyunca dahi utançtan yerimizde duramadığımız bir anısını paylaşarak o anıları zihinlerimizin köşesinden geri getirdi!
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Sonrasında ise bu anıyı aratmayan birbirinden komik anılar birer birer ortalığa döküldü!

Sonrasında ise bu anıyı aratmayan birbirinden komik anılar birer birer ortalığa döküldü!
twitter.com

Görüyoruz ki bu mastürbasyon meselesi genç dimağların başına epey bi' dert açmış. 😂

Görüyoruz ki bu mastürbasyon meselesi genç dimağların başına epey bi' dert açmış. 😂
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Düşününce bile bi' ter bastı.

Düşününce bile bi' ter bastı.
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O anı hayal dahi etmek istemiyoruz. 🤦🏻♂️

O anı hayal dahi etmek istemiyoruz. 🤦🏻♂️
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"Saf olduğunu bilmesem" detayı biraz kalp kırıcı. 🥲

"Saf olduğunu bilmesem" detayı biraz kalp kırıcı. 🥲
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😂

😂
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Lütfen o anı bi' hayal eder misiniz? 😅

Lütfen o anı bi' hayal eder misiniz? 😅
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"Çocuktan al haberi" dedikleri böyle bir şey mi?

"Çocuktan al haberi" dedikleri böyle bir şey mi?
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🤦🏻♂️

🤦🏻♂️
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Ne tepki geldi acaba? 😂

Ne tepki geldi acaba? 😂
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Akademiye bambaşka bir bakış açısı. 😄

Akademiye bambaşka bir bakış açısı. 😄
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Gülmekten gözlerinizden gelen yaşları sildiyseniz sıra sizde!

Gülmekten gözlerinizden gelen yaşları sildiyseniz sıra sizde!
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Sizin bu tarz yüz kızartan ancak komik anılarınız var mı?

Sizin bu tarz yüz kızartan ancak komik anılarınız var mı?
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Buyurun! Yorumlarda biraz gülelim. 😂

Buyurun! Yorumlarda biraz gülelim. 😂
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