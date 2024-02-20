Anlamını Tam Bilmedikleri Kelimeleri Kullanıp Rezil Olan Kullanıcıların Yaşadıkları Sizi Bile Utandıracak
Anlamını Tam Bilmedikleri Kelimeleri Kullanıp Rezil Olan Kullanıcıların Yaşadıkları Sizi Bile Utandıracak
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Anlamı tam da bilinmeyen ancak bir yerlerden bir şeyler çağrıştıran o kelimelerle hiç başınız belaya girdi mi?
Bir Twitter (X) kullanıcısı da okuyunca dahi utançtan yerimizde duramadığımız bir anısını paylaşarak o anıları zihinlerimizin köşesinden geri getirdi!
Sonrasında ise bu anıyı aratmayan birbirinden komik anılar birer birer ortalığa döküldü!
Görüyoruz ki bu mastürbasyon meselesi genç dimağların başına epey bi' dert açmış. 😂
Düşününce bile bi' ter bastı.
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O anı hayal dahi etmek istemiyoruz. 🤦🏻♂️
"Saf olduğunu bilmesem" detayı biraz kalp kırıcı. 🥲
😂
Lütfen o anı bi' hayal eder misiniz? 😅
"Çocuktan al haberi" dedikleri böyle bir şey mi?
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🤦🏻♂️
Ne tepki geldi acaba? 😂
Akademiye bambaşka bir bakış açısı. 😄
Gülmekten gözlerinizden gelen yaşları sildiyseniz sıra sizde!
Sizin bu tarz yüz kızartan ancak komik anılarınız var mı?
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Buyurun! Yorumlarda biraz gülelim. 😂
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