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Topluma Sundukları Katkıları Anlatarak "Olsun Buna da Şükür" Dedirten Kullanıcılar

Topluma Sundukları Katkıları Anlatarak "Olsun Buna da Şükür" Dedirten Kullanıcılar

Croft
Croft - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 16:52

Sosyal bir varlık olan insandan içinde yaşadığı topluma katkı sağlaması beklenir. Fakat herkesin katkısı da cürmü kadar! Twitter (X) kullanıcıları da kendilerine yöneltilen soru üzerine topluma yaptıkları katkıları anlatarak hepimizi müteşekkir kıldılar.

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İçinde yaşadığınız topluma katkınızın ne olduğunu hiç düşünmüş müydünüz?

İçinde yaşadığınız topluma katkınızın ne olduğunu hiç düşünmüş müydünüz?

Her birimiz toplumun bir bireyi olarak bir şeylere etki ediyoruz ve katkı sağlıyoruz elbette ancak nasıl? Bu soruyu kafaya takmış bir Twitter (X) kullanıcısı da ahaliye yanıtlarını sordu.

Bu soru üzerine ise topluma karınca kararınca da olsa katkı sağlayanlar birer birer eteklerindeki taşları döktüler!

Bu soru üzerine ise topluma karınca kararınca da olsa katkı sağlayanlar birer birer eteklerindeki taşları döktüler!
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Ardından ise birbirinden fantastik yanıtlar geldi!

Ardından ise birbirinden fantastik yanıtlar geldi!
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Aramızda dolaşan pelerinsiz kahramanlar!

Aramızda dolaşan pelerinsiz kahramanlar!
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Teşekkürler ibret abidesi.

Teşekkürler ibret abidesi.
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Modern toplumun özgüven rezervlerini tazeleyen çilekeşler... Teşekkürler.

Modern toplumun özgüven rezervlerini tazeleyen çilekeşler... Teşekkürler.
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🥲

🥲
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Sen yürüyedur, senden öğrenecek çok şeyi olanlar var!

Sen yürüyedur, senden öğrenecek çok şeyi olanlar var!
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👇

👇
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Sosyal anksiyete ondan korkuyor. 🫵🏻

Sosyal anksiyete ondan korkuyor. 🫵🏻
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Millet olarak genlerimize işlemiş bir özellik.

Millet olarak genlerimize işlemiş bir özellik.
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Bir de size soralım!

Bir de size soralım!
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Sizin topluma sağladığınız katkı ne?

Sizin topluma sağladığınız katkı ne?
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Kısacası size niye müteşekkir olmalıyız?

Kısacası size niye müteşekkir olmalıyız?
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Buyurun sevgili toplum ve medeniyet sevdalıları, yorumlara!

Buyurun sevgili toplum ve medeniyet sevdalıları, yorumlara!
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