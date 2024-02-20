Topluma Sundukları Katkıları Anlatarak "Olsun Buna da Şükür" Dedirten Kullanıcılar
Topluma Sundukları Katkıları Anlatarak "Olsun Buna da Şükür" Dedirten Kullanıcılar
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İçinde yaşadığınız topluma katkınızın ne olduğunu hiç düşünmüş müydünüz?
Bu soru üzerine ise topluma karınca kararınca da olsa katkı sağlayanlar birer birer eteklerindeki taşları döktüler!
Ardından ise birbirinden fantastik yanıtlar geldi!
Aramızda dolaşan pelerinsiz kahramanlar!
Teşekkürler ibret abidesi.
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Modern toplumun özgüven rezervlerini tazeleyen çilekeşler... Teşekkürler.
🥲
Sen yürüyedur, senden öğrenecek çok şeyi olanlar var!
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Sosyal anksiyete ondan korkuyor. 🫵🏻
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Millet olarak genlerimize işlemiş bir özellik.
Bir de size soralım!
Sizin topluma sağladığınız katkı ne?
Kısacası size niye müteşekkir olmalıyız?
Buyurun sevgili toplum ve medeniyet sevdalıları, yorumlara!
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