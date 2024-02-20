Eşinin Her Şeyde Fikri Olduğunu Fakat Bir Türlü Neden Küstüğünü Bilmediğini Söyleyen Kadın Kahkahalara Boğdu

Sosyal medya fenomeni Anya Kurtini, eşi Tufan ile birlikte Mesut Süre ile İlişki Testi programının konuğu oldu. Programa eğlenceli anlarıyla damgasını vuran ikilinin isyan ettiği bir kesit sosyal medyada dillere düştü. Herkesin ilişkisinden bir parça gördüğü durumu Anya Kurtini 'Her şeyi biliyor, neden küstüğümü bilmiyor' diyerek anlattı.