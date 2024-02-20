Eşinin Her Şeyde Fikri Olduğunu Fakat Bir Türlü Neden Küstüğünü Bilmediğini Söyleyen Kadın Kahkahalara Boğdu

Sosyal medya fenomeni Anya Kurtini, eşi Tufan ile birlikte Mesut Süre ile İlişki Testi programının konuğu oldu. Programa eğlenceli anlarıyla damgasını vuran ikilinin isyan ettiği bir kesit sosyal medyada dillere düştü. Herkesin ilişkisinden bir parça gördüğü durumu Anya Kurtini 'Her şeyi biliyor, neden küstüğümü bilmiyor' diyerek anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aktif bir sosyal medya kullanıcısıysanız Anya Kurtini keşfetinize bir kez de olsa düşmüştür.
Bilmeyenler için kendisi 14-15 yaşlarında Rusya'dan Eczacıbaşı Voleybol Takımı'na transfer olarak gelmiş. Bu transfer de hayatında bambaşka kapılar açmış.
Sosyal medyasına girdiğimizde eşi Tufan Kurtini'yi de görüyoruz sıklıkla. Birlikte çektikleri videolar oldukça ilgi çekiyor.
Anya ve eşi Tufan geçtiğimiz günlerde Mesut Süre ile İlişki Testi programının konuğu oldular.
Programın bir kesitinde Anya Kurtini'nin isyan etmesi bütün kızlara "ben de bunu yaşıyorum" deme fırsatı verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ardı arkası gelmeyen tüm konuları sayıp "Her şeyi biliyor, benim mesela neden küstüğümü bilmiyor" diyerek isyan ediyor.
Anya Kurtini'nin bu sözleri pek çok kişiye söz hakkı doğurdu ve "bu biz" yorumlarını beraberinde getirdi.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda