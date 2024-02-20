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Eşinin Her Şeyde Fikri Olduğunu Fakat Bir Türlü Neden Küstüğünü Bilmediğini Söyleyen Kadın Kahkahalara Boğdu

Eşinin Her Şeyde Fikri Olduğunu Fakat Bir Türlü Neden Küstüğünü Bilmediğini Söyleyen Kadın Kahkahalara Boğdu

GNS
GNS - Onedio Editörü
20.02.2024 - 12:54

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Sosyal medya fenomeni Anya Kurtini, eşi Tufan ile birlikte Mesut Süre ile İlişki Testi programının konuğu oldu. Programa eğlenceli anlarıyla damgasını vuran ikilinin isyan ettiği bir kesit sosyal medyada dillere düştü. Herkesin ilişkisinden bir parça gördüğü durumu Anya Kurtini 'Her şeyi biliyor, neden küstüğümü bilmiyor' diyerek anlattı.

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Aktif bir sosyal medya kullanıcısıysanız Anya Kurtini keşfetinize bir kez de olsa düşmüştür.

Aktif bir sosyal medya kullanıcısıysanız Anya Kurtini keşfetinize bir kez de olsa düşmüştür.

Sosyal medyada güzellik fenomenlerinden bir tanesi olan Anya Kurtini, bir diğer yandan günlük paylaşımları ve vloglarıyla da herkesin severek takip ettiği isimlerden biri haline geldi.

Bilmeyenler için kendisi 14-15 yaşlarında Rusya'dan Eczacıbaşı Voleybol Takımı'na transfer olarak gelmiş. Bu transfer de hayatında bambaşka kapılar açmış.

Bilmeyenler için kendisi 14-15 yaşlarında Rusya'dan Eczacıbaşı Voleybol Takımı'na transfer olarak gelmiş. Bu transfer de hayatında bambaşka kapılar açmış.

Voleybolu bırakarak Türkiye'de üniversite okumaya başlayan Anya, hukuk fakültesinden mezun olmuş. İyi Türkçe konuşmasının sebebinin de hukuk okumak olduğunu söylüyor.

Sosyal medyasına girdiğimizde eşi Tufan Kurtini'yi de görüyoruz sıklıkla. Birlikte çektikleri videolar oldukça ilgi çekiyor.

Sosyal medyasına girdiğimizde eşi Tufan Kurtini'yi de görüyoruz sıklıkla. Birlikte çektikleri videolar oldukça ilgi çekiyor.

8 yılı aşkın süredir birlikte olan ikili neredeyse 2 yıllık bir evliliğin içindeler. Takipçileri tarafından ise romantik paylaşımları oldukça seviliyor. Esprili videolarından bahsetmiyorum bile!

Anya ve eşi Tufan geçtiğimiz günlerde Mesut Süre ile İlişki Testi programının konuğu oldular.

Anya ve eşi Tufan geçtiğimiz günlerde Mesut Süre ile İlişki Testi programının konuğu oldular.

Katıldıkları bölüm ise YouTube kanalı üzerinden 2 gün önce yayınlandı. Yorumlar evlere şenlik!

Programın bir kesitinde Anya Kurtini'nin isyan etmesi bütün kızlara "ben de bunu yaşıyorum" deme fırsatı verdi.

Programın bir kesitinde Anya Kurtini'nin isyan etmesi bütün kızlara "ben de bunu yaşıyorum" deme fırsatı verdi.

Eşi Tufan'dan bahseden Anya, 'Böyle bir şey olamaz, her şeyde fikri var.' diyor.

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Ardı arkası gelmeyen tüm konuları sayıp "Her şeyi biliyor, benim mesela neden küstüğümü bilmiyor" diyerek isyan ediyor.

Ardı arkası gelmeyen tüm konuları sayıp "Her şeyi biliyor, benim mesela neden küstüğümü bilmiyor" diyerek isyan ediyor.

'Ve garip bir şekilde siyasi, dini, kültürel, tarih her şeyi biliyor. Benim mesela neden küstüğümü bilmiyor.'

Anya Kurtini'nin bu sözleri pek çok kişiye söz hakkı doğurdu ve "bu biz" yorumlarını beraberinde getirdi.

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